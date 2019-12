Pedro Gallese y Claudia Díaz realizaron publicaciones en sus redes sociales que dispararon las alarmas sobre una posible reconciliación. Rodrigo González usó su cuenta Instagram para mostrar un detalle que habría delatado a los aún esposos.

Y es que hace un par de días, la madre de los hijos del arquero de la selección de fútbol compartió una imagen en la cama con sus hijos. Este martes por la mañana, fue el deportista de Alianza Lima quien subió una foto en el mismo dormitorio con sus bebés.

¿Acaso esta será la pista que revelará la reconciliación entre la pareja? Lo cierto es que cuando Gallese publicó la imagen, Claudia se encontraba en clases de box, lo que también podría significar que no están compartiendo tiempo juntos.

Peluchín publicó la fotografía y puso en evidencia un dato que llevaría a la reconciliación.

Y es que desde que Magaly Medina hizo público el ampay del guardameta saliendo de un hotel con Lucero Jara, hija del alcalde de La Perla, fue Díaz quien anunció su separación definitiva en redes sociales con un comunicado que se encuentra hasta hoy en su Instagram.

“Para informar y comunicar a todas las personas que gentilmente se han comunicado conmigo para hacerme saber sobre la situación de mi aún esposo. Pues hago saber que el día de hoy pongo fin a mi relación matrimonial con el señor Pedro Gallese. Espero su comprensión y respeto hacia mi persona y mis hijos ya que la figura pública es él y es el único quien podría responder ante esta situación ¡Gracias!”, expresó.

Días después, fue el propio portero quien, al pasar a la final del Torneo Liga 1 Movistar, dio unas disculpas públicas a varios medios pidiéndole perdón a su esposa, así como anunciando que haría todo lo posible por tener una nueva oportunidad.

“Sería muy mediocre si intento justificar esta situación diciendo que errar es humano. No hay ninguna justificación válida para poner en riesgo lo más precisado que tengo en la vida: Mi familia. No tengo excusas y sólo me queda trabajar mucho para recuperar la confianza que he dañado”, escribió en Instagram.