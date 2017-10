Pedro Gallese fue sin duda la figura del partido del Perú vs. Argentina. Aunque la selección peruana empató a cero con los albicelestes, lo cierto es que se trató de un duelo infartante en La Bombonera.

Recordemos que hace unos días, el periodista deportivo Horacio Pagani tuvo que ofrecer disculpas tras las terribles declaraciones contra Pedro Gallese. El gaucho calificó de 'arquero de medio pelo' a quien este jueves logró atajar varios intentos de gol de su selección.

"No sale en los centros, en las pelotas aéreas no sale (...) Es un arquero de medio pelo", declaró Horacio Pagani sobre Pedro Gallese en el programa 'Estudio Fútbol' de la cadena TyC Sports. Luego tuvo que salir que el pueblo peruano no entendió lo que había declarado.

"Disculpas al pueblo peruano. No entendieron lo que dije, acá como siempre se mostró algunas escenas. No lo conozco a él, vi que le hicieron algunos goles y dije que era un arquero de 'medio pelo'. Ese término acá en Argentina es más o menos", fue la disculpas que manifestó Horacio Pagani.

Perú vs Argentina: Periodista Horacio Pagani despreció a Pedro Gallese: "Arquero de medio pelo"

Con la actuación frente a la selección argentina, Pedro Gallese se consolida como uno de los favoritos del equipo peruano. Por eso, muchos le dedican memes y frases de gratitud por el desempeño que tuvo. Una de ellas es Juliana Oxenford.

A través de sus redes sociales, la periodista Juliana Oxenford decidió hacer una confesión sobre sus sentimientos. La conductora de 90 Central declaró que Pedro Gallese había capturado su corazón.

"Gallese, escucha: Me muero por ti", escribió en su cuenta Twitter Juliana Oxenford. La conductora estuvo pendiente todo el momento del partido Perú vs. Argentina. Una vez finalizado el duelo, entró en vivo con el periodista deportivo de Latina Gerson Taype.

Gallese, escucha: Me muero por ti . 👏👏👏 — Juliana Oxenford (@JulianaOxenford) 6 de octubre de 2017

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.