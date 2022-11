Pedro Loli se pronunció luego del escándalo que se desató cuando amenazó a un reportero de Amor y Fuego cuando le consultó sobre el lío legal que mantiene con su expareja, Fiorella Méndez, por la pensión de alimentos de su menor hijo.

El cantante le escribió al privado a Rodrigo González para aclarar el tema y aseguró que intentó llamar a su producción pero no obtuvo respuesta, algo que el popular Peluchín desmintió. “ La actitud que tuve en ese momento con tu reportero se debió a que es la tercera vez que nos abordan con las cámaras para pedir declaraciones fuera del nido de mi hijo, estando él conmigo . En ese momento yo lo recogía de sus clases, ocasionando que se asuste y llore sin saber a su corta edad lo que sucede ”, indicó el cumbiambero.

En ese sentido, afirmó que no tiene ningún problema en dar declaraciones y respeta el trabajo de la prensa pero no hablará en el centro de estudios de su hijo por la tranquilidad y bien emocional del menor. “Espero que puedan respetar la privacidad de él porque como padre no voy a permitir que se metan en su intimidad ”, refirió.

Asimismo, Pedro Loli lamentó que lo hayan tildado con ‘adjetivos inapropiados’ en medio del enfrentamiento legal que mantiene con Fiorella Méndez. “Lo único que puedo decirte es que a mi hijo jamás le ha faltado ni le faltará nada” , dijo el cantante de manera contundente.

Finalmente, aseguró que no tocará más el tema porque los ‘problemas familiares se quedan en casa’.

Pedro Loli se comunicó con Rodrigo González en privado y se defendió tras enfrentamiento con periodista de Amor y Fuego.

