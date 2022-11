La polémica que se encendió esta semana cuando se conoció que Fiorella Méndez entablaría un proceso legal contra Pedro Loli por la pensión de alimentos de su menor hijo sigue dando qué hablar. Esta vez, Amor y Fuego difundió un informe donde se muestra una denuncia que la asistente de producción le entabló al cantante hace tres años.

El documento de octubre de 2019 consigna que Méndez denunció a Loli por violenvia psicológica e inclusive dictaron medidas de protección a su favor, exhortando al cumbiambero a no realizar cualquier acción que cause daño psicológico a la madre de su pequeño, además de someterse a terapias cuando termine la pandemia.

“Yo estaba en la terraza y escucho que me empieza a gritar, le digo ‘qué pasa, por qué me gritas, estás hecho una nena’ y él me dijo ‘qué te pasa imbécil’. Fui rápidamente al cuarto a increparle, yo tenía una cámara en el cuarto y lo primero que hice fue agarrar mi celular para grabar desde la cámara el momento desde que él me insulta, al darse cuenta, va hacia la cámara y la rompe. Tenía el cable en la mano e intentaba acercarse a mí, al punto de ponerme contra la pared ”, dice Fiorella Méndez en el parte policial.

FIORELLA MÉNDEZ ROMPE EN LLANTO

Según comentó, este altercado ocurrió frente a su menor hijo y a una amiga suya. Asimismo, indicó que tuvo que salir corriendo para pedir ayuda a la mamá de Pedro Loli y finalmente se retiró del domicilio.

Al ser consultada por esta denuncia, Fiorella Méndez aseguró sentirse muy afectada y sensible por el momento. “Prefiero no especificar, no me siento bien, cualquier cosa pregúntenle a él”, refirió a un reportero de Amor y Fuego.

Sin embargo, segundos después estalló en llanto. “ Todo lo que hago lo hago por mi hijo, la gente que me conoce sabe lo chambeadora que soy desde antes de tener a mi bebé, todo lo que hago es por la seguridad de mi hijo ”, dijo entre lágrimas. “Mientras él lo visite y cumpla con mi hijo, no tengo por qué hablar mal de él”, agregó.

Pedro Loli se comunicó con Rodrigo González en privado y se defendió tras enfrentamiento con periodista de Amor y Fuego.

