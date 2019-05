Pedro Moral y Beto Ortiz enviaron este mensaje a Sheyla Rojas y Gisela Valcárcel: "Vencimos a dos rubias"

Beto Ortiz se reunió con Pedro Moral para ver la última edición de El Valor de la Verdad. El conductor del programa no dudó en disfrutar de las 2 horas y media del programa acompañando al empresario y sus amigos.

Fiel a su estilo, el conductor estuvo enviando frases del testimonio de Pedro Moral y contando algunos detalles del momento en que respondía en el sillón rojo. Antes de que el empresario llegara a la última pregunta, Beto Ortiz anunció que el final sería 'épico'.

El conductor y periodista incluso compartió fotos y videos de la noche que compartía con Pedro Moral, el Zorro Zupe, Liliana Castro y el hermano de Vanessa Terkes, Iván, quienes se juntaron en un restaurante de San Isidro para ver la nueva edición de El Valor de la Verdad.

¡Pedro Moral perdió todo!

Al final, Pedro Moral y Beto Ortiz decidieron grabar un pequeño video tras la edición. Bastante triunfantes, ambos le enviaron un mensaje a dos rubias: Sheyla Rojas y Gisela Valcárcel.

"Estoy contento porque el día de hoy hemos vencido a no una sino a dos rubias a la vez" , dijo Beto Ortiz. Pedro Moral agregó: "Diciendo la verdad, lo que no hacen ellas". El periodista remató: "¡Y no va a ser!"

Se especula que el minuto a minuto del rating estuvo bastante pareja durante la emisión de El Valor de la Verdad y El Artista del Año, pero con el final de antología de la participación de Pedro Moral, las cosas habrían cambiado al final.

Recordemos que el sábado pasado, El Artista del Año se impuso en el rating con el inicio de la temporada alcanzando 18.8 puntos. En tanto, El Valor de la Verdad ocupó el 5to lugar con 9.6 puntos de sintonía promedio.