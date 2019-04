"Pedro Moral debe 40 mil soles a Sheyla Rojas", contó el abogado de la conductora 

Sheyla Rojas y Pedro Moral tendrán que verse nuevamente las caras, luego del escándalo de su ruptura amorosa y la cancelación de su boda, para firmar ‘los acuerdos’ con los que se comprometen a no dar más detalles de lo que fue su relación a los medios de comunicación.



“Con este acuerdo, ambas partes renuncian a cualquier acción legal, de índole penal, civil, administrativa y cualquier acción judicial. También se limita a Pedro Moral a que no pueda referirse a Sheyla Rojas de manera expresa, en cualquier plataforma o medio de comunicación en general”, afirmó el abogado de la conductora de ‘Estás en todas’, Yorry Warthon.



Asimismo, indicó que al mencionado documento se le sumará un ‘reconocimiento de pago’, donde Pedro Moral se compromete a pagarle a la rubia los 40 mil soles que le debe.



“Ambos documentos no se han firmado, así que deberían ser firmados entre hoy o mañana”, agregó el letrado.



Además, comentó que si Pedro Moral no cumple con lo acordado tendrá que pagar ‘una penalidad’.



“Aún no hemos cuantificado el monto, pero sí habrá una penalidad en caso de incumplimiento”, dijo.



De otro lado, Pedro Moral sorprendió en Instagram al compartir una imagen donde promociona una marca de cigarros electrónicos, lo que significaría que habría comenzado a ‘facturar’ con sus redes sociales a través de los ‘canjes’.