Kurt se indigna con la mamá de Doménica Delgado por decir que le guarda cariño a Pedro Moral

¡Tensión en vivo! Doña Rocío, la mamá de Doménica Delgado , generó la indignación del conductor de Válgame, Kurt Villavicencio, luego de decir que aún le guarda cariño a Pedro Moral tras enterarse que maltrató a su hija.

Todo empezó cuando Katy Sheen le preguntó a la mamá de Doménica si alguna vez le reclamó a Pedro por maltratar a su hija. "Sí, varias veces. A los dos los aconsejaba como si fueran mis hijos, a él también porque sí le tengo cariño", dijo la señora Rocío.

Fue en ese momento que Kurt Villavicencio no pudo esconder su indignación y le replicó. "Rocío has dicho algo que nos ha dejado a todos congelados o yo he escuchado mal. Tú has dicho que le tienes cariño a Pedro Moral después de que a tu hija la han tirado de un auto, después de que le ha dicho que ella era de su propiedad. ¿A ese hombre le tenías cariño? Es tu hija Rocío", dijo muy molesto.

"El sábado recién me enteré. Yo voy a defender a mi hija contra todo. No te descontroles (Kurt), acá las cosas son claras. A partir del sábado que vi El Valor de la Verdad, me enteré de muchas cosas. Hasta el sábado sí le tuve afecto a Pedro todavía. A raíz de lo que ya me enteré, las cosas han cambiado definitivamente. No siento ni odio ni nada, porque no soy quien para juzgarlo, si me siento indignada porque es mi hija", dijo la mamá de Doménica Delgado.