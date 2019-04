Papá de Pedro Moral le envía mensaje a su hijo tras aparecer en El Valor de la Verdad: "No eres un hijito de papá"

Jorge Moral Ganoza , padre de Pedro Moral, decidió usar sus redes sociales para mostrarle su apoyo a su hijo, tras sentarse en el sillón rojo de El Valor de la Verdad. El padre del ex de Sheyla Rojas le envió un mensaje que llamó la atención de los usuarios de Instagram.

Jorge Moral aclaró que su hijo no es ningún hijito de papá, tal y como lo dejó entrever la última pregunta de El Valor de la Verdad. La interrogante fue: "¿Te dejó Sheyla Rojas porque tu papá te cerró el caño?"

Aunque Pedro Moral ni siquiera escuchó la pregunta, las conductoras de Mujeres al Mando revelaron que la respuesta era afirmativa. Ante esto, el papá del empresario decidió aclarar las cosas él mismo.

"Debes afrontar tus temas como siempre lo has hecho. Mientras actúes bien y enmiendes tus errores te irá bien, Sé que no eres un hijito de papá ni nunca lo has sido. Cuentas con tu familia siempre", se lee en los mensajes del papá de Pedro Moral.

La presentación de Pedro Moral en el sillón rojo de El Valor de la Verdad lo llevó a ser blanco de cuatro denuncias por parte de Sheyla Rojas: acoso, chantaje, extorsión y violencia contra la mujer.

Pese a que los cargos son delicados, Sheyla Rojas anunció que retiraría las acciones legales en contra de su exnovio pues ambos llegaron a un acuerdo verbal que terminará por sellarse de manera notarial con el fin que ella no mencione a Pedro Moral y viceversa.