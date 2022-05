A través de Facebook, Pedro Suárez Vértiz compartió cuál fue su experiencia al probar viagra. Según detalló, a los 29 años consumió la famosa ‘pastilla azul’ luego que unos seguidores le regalaron más de 50 blisters en un avión camino a Panamá.

“A los 29 años probé viagra (…) me regalaron una caja de cartón, del tamaño de una caja de zapatos, repleta de viagra. Calculo yo, más de 50 blisters (…) pero les dije que no era impotente. Todos se rieron y me dijeron: “Obviamente Pedrito, nadie acá es impotente. Solo tómate un cuarto de pastilla y vas a ver cómo te vas a vacilar””, indicó.

Pedro Suárez Vértiz y su terrible experiencia con el viagra

El cantante aclaró que regaló varias pastillas milagrosas en Panamá y de regreso a Lima decidió probarla. “Como a los 15 minutos sentí como erisipela en la cara y me empezó una taquicardia que sentía como pelotas de ping pong en el pecho”, indicó.

“Me dio un ataque de pánico que me cortó todo. Me había olvidado que era hipocondríaco y que sufro de taquicardias . También de que la viagra se toma media hora antes para que el bochorno y la aceleración”, escribió.

Sin embargo, Pedro Suárez Vértiz aclaró que la pastilla era buena. “Al final regalé todas las pepas a mis amigos y todos felices. Queridísimos amigos de Pfizer Perú, su producto es bueno. La falla es mía”, enfatizó.

