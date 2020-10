El cantautor peruano Pedro Suárez Vértiz envió un mensaje de aliento a la selección peruana que se enfrentará hoy a la selección de Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 que se realizará en el Estadio Defensores del Chaco en Paraguay.

El cantante de ‘Cuando pienses en volver’ aseguró que cuando ve a la selección peruana jugar siente que la patria le recorre las venas y pidió que no solo ganemos por el Perú sino por el DT Ricardo Gareca, quien por el amor a la selección se ha quedado en Perú y no ha vuelto a ver a su familia debido a la pandemia por el nuevo coronavirus.

“Hoy tenemos que ganar. Por el Perú y por Gareca. El profe tiene que estar deprimido. No ve a su familia creo que desde Año Nuevo, y el Tigre es un hombre súper familiar. Hay que ganar si o sí. Cuando veo a nuestra selección de fútbol jugar, como la veremos hoy, la patria corre por mis venas. Creo que los deportes entre equipos despiertan flashbacks de batallas. Algo tan antiguo como la reproducción. Perú debe ganar hoy”, escribió Pedro Suárez Vértiz en la primera parte de su mensaje.

“Quizás hasta sollozo imaginando esos ideales. Pero cuando empieza un partido de futbol internacional –campeonatos de clubes no me emocionan- rebrotan en mí miles de lazos que admito pensé había roto. Siempre el amor por tu país es conflictivo. No es un tema de desarrollo como se cree. Elton John dice amar a Inglaterra a pesar de considerar a su prensa como lo peor del mundo”, añadió el cantautor.

Además, contó que viendo la Copa América miraba a Perú jugar seguro de que iba a perder, sin embargo ha terminado parado en su cama con mis hijos, “gritando cada gol que metíamos o perdíamos. El fútbol peruano ya es otro. Es imposible, el raciocinio no puede contra el patriotismo. ¡Te queremos Tigre! ¡Arriba Perú carajo”, finalizo Suárez-Vértiz.

‘Globos en el cielo’ entre las 25 obras maestras del rock en español

La semana pasada la revista Billboard incluyó al tema ‘Globos en el cielo’ de Pedro Suárez Vértiz entre las 25 canciones maestras del rock en español. Noticia que alegró la cantautor y envió un sentido mensaje para agradecer este reconocimiento a su trabajo.

“Estoy feliz porque la revista Billboard consideró, entre las 25 OBRAS MAESTRAS del rock en español, a ‘Los globos del cielo’ junto a grandes canciones de Los Prisioneros, Mana, La Ley, Santana, Los Fabulosos Cadillacs, Soda Stereo, Juanes, Los Enanitos Verdes, entre otros. Este ranking se realizó conmemorando la celebración del ‘Mes de la Herencia Hispana 2020’ en EEUU”, señaló Pedro Suárez Vértiz en la primera parte de su mensaje.