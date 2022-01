A través de su cuenta de Instagram, Pedro Suárez Vértiz expresó su opinión obre el video viral denominado ‘Cállate la boca. El músico reveló que conoce al padre y que el joven faltoso es ‘su sobrino’.

Pedro Suárez Vértiz no dudó en expresar su ‘orgullo’ por la actitud del padre que gritó y golpeó a sus hijo por enfrentar a los policías, indicando que ‘se ahorró años de educación’ tras la viralización del video.

“Querido Claudio, no tienes idea de cuán orgulloso estoy de ti. No solo por ser uno de los mejores ingenieros de sonido de toda Hispanoamérica (dicho por Miguel Ríos, Charly García, Foreigner, etc.), sino por tu excelente papel de padre con mi sobrino Stefano. Aunque no lo vea desde que nació. No sabes los años que te has ahorrado en educación, y lo que ha ganado Stefano en madurez, con la viralización de los hechos. Dios siempre sabe lo que hace”, escribió Pedro Suarez Vértiz.

Pedro Suárez Vértiz y su polémico mensaje al padre que golpeó a su hijo en Miraflores

DICE QUE ‘SU SOBRINO’ FUE GOLPEADO

En otro momento, el interprete peruano señaló que, misteriosamente, desaparecieron los videos de la supuesta pateadura que sufrió el joven durante la intervención.

“Te felicito también por no denunciar públicamente la lesión de clínica en la rodilla de tu hijo, producto de la pateadura que le propinaron y que extrañamente, la grabación de la misma, no fue entregada por Serenazgo a los medios de comunicación, ni subida a redes sociale s. Hubo una infame agresión verbal contra Serenazgo, si. Pero previamente hubo una infame agresión física contra tu hijo. La pateadura no justifica lo que vociferó el chico ni viceversa. Buenos días amigos y feliz lunes para todos!!!”, escribió el músico.

