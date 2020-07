El cantante peruano, Pedro Suárez Vértiz reflexionó en fiestas patrias sobre la situación de los peruanos en el extranjero a través de sus redes sociales y señaló que es doloroso estar fuera del suelo patrio.

“Dios mío ¿cuántos peruanos estarán extrañando su patria hoy? Es un sentimiento muy doloroso.Ningún peruano aguanta el estilo de vida unipersonal, de los norteamericanos y europeos, que trabajan todo el año, para solo ver a UN amigo en sus únicos 15 días de vacaciones. ¡¡Están locos!!”, escribió Pedro Suárez Vértiz en su red social.

Para el cantautor los peruanos somos demasiado sociables frente a la cultura norteamericanas y europea. Se preguntó porque los nacidos en Perú nacimos “con tanta añoranza”. Además, puntualizó que nuestra gastronomía es otro tema a extrañar.

El cantante también se refirió a la canción, que compuso hace varios, ‘Cuando pienses en volver’, en el que toca el tema de los peruanos en el extranjero y las ganas que uno siente de volver a casa, al suelo que te vio nacer.

“Simplemente soy peruano. Arraigado a su suelo, a pesar que nunca me hizo rico. La evocación de lo que no está, es el primer paso para componer. Por eso escribí ‘Cuando pienses en volver’. Porque me moriría de la pena viviendo en otro país, sin poder regresar a mi tierra, como tantos peruanos sacrificados”, fue parte de su reflexión.