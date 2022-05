A través de Instarándula, Samu Suárez se refirió a la polémica publicación de Pedro Suárez-Vértiz, quien “aconsejó” a las mujeres que se “arreglen” para sus hombres. El periodista lamentó lo escrito por el músico.

“Con mucha pena, ya que soy fan de la música de este capo y aunque todos tenemos derecho a la libre expresión. Hoy me sumo a la campaña “Quítenle el celular a Pedro”. Machismo en su máxima expresión”, señaló.

El último 6 de mayo, Pedro Suárez-Vértiz fue tendencia en Twitter por una polémica reflexión. “Hay que ir al gimnasio sí. Pero para aumentar lo que falta. No para quemar el 100% de la grasa femenina, y terminar pareciéndose más a Bruce Lee, que a Marilyn Monroe. Consejo chicas : No se arreglen para las mujeres. Arréglense para sus hombres. Serán felices, y en la cama...”, escribió.

Tras ello fue víctima de una de críticas, muchas mujeres recalcaron que no una persona debe arreglarse para sí misma y no para otros. “No se arreglen para las mujeres, no se arreglen para los hombres. Arréglate para ti misma: tal como a ti te gusta, tal como tú te sientes cómoda y feliz. Es igual de válido si quieres el estilo de Marilyn, el de Bruce o el tuyo”, señaló una usuaria.

Pedro Suárez-Vértiz

Pedro Suárez-Vértiz: ¿Por qué lanzó su polémico comentario?

Lo dicho por Pedro Suárez-Vértiz se dio tras el Met Gala 2022, donde Kim Kardashian utilizó un icónico vestido de Marilyn Monroe. Según se reveló, la expareja de Kanye West se sometió a un estricto régimen por tres semanas para perder 7 kilos y poner lucir la prenda.

TE PUEDE INTERESAR

Carla Barzotti responde a Magaly Medina por supuestos retoques: “Aquí está mi cintura”

Magaly llama ‘despreciable’ a Del Portal: “Tienes una amante cuando tu esposa está embarazada”

Fiorella Méndez se va del Perú tras ampay con Óscar del Portal: Está deprimida y arrepentida