Pedro Suárez Vértiz publicó hace unos meses sobre un trompetista que tocaba sus canciones cerca de su casa, en Miraflores. Ahora, el intérprete peruano contó cómo le va al músico Juan Inga Palomino, quien también es conocido como ‘Chispita’.

“Hablo de algo que si viene de Dios: el trompetista de mi cuadra. Simplemente ya es famoso. Es una atracción en Miraflores. La gente viene y lo graba con cámaras profesionales. Deben ser periodistas”, escribió el cantautor en su cuenta de Instagram.

Pedro Suárez Vértiz aplaudió a Inga Palomino que esta vez tocó ‘Me estoy enamorando’, una de las clásicas canciones del peruano.

“Este trompetista no se quedó en su casa esperando un bono, ni recordando con arrepentimiento a todos los que le decían que como músico se iba a morir de hambre. Él salió a la de Dios, sin resentimientos ni depresiones y le sacó el jugo al destino. Y yo lo vi y lo difundí”, concluyó.

Inga Palomino contó que antes que Pedro Suárez Vértiz lo convirtiera en viral, los vecinos de Miraflores le decían que se calle, pero él continuaba tocando. Además, comentó que tuvo que salir a laborar porque se le acabaron los ahorros y debía mantener a su familia.

“Tuve que salir a trabajar, pero cuidándome, porque sufro de diabetes. De casualidad llegué al barrio de Pedro. Siempre lo he admirado y me siento halagado por sus palabras. Lo conocí hace años, cuando él era joven, en un concierto. Yo tocaba en una banda no muy conocida”, dijo en una entrevista a Trome.