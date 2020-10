POR FERNANDO ‘VOCHA’ DÁVILA

Es un ícono de las guitarras bulleras, del sonido que transmite fuerza y energía. Su nombre siempre irá unido al arte y la letra que dice algo más que una frase bonita. ‘Pelo' Madueño reaparece en un escenario virtual con tantas cosas por decir y nada por guardar.

¿Rockero que se respeta no baila salsa?

Hoy está todo mezclado.

¿Tú lo haces?

Entro poco a la salsa y cumbia. La música negra si me mueve mejor.

¿En serio?

Soy estupendo bailarín ja, ja, ja

¿Te gusta hacerlo?

Es una liberación...

Desarrolla la idea.

Es expresión pura.

¿Adicto a las redes sociales?

Encuentro mucha tontería, bastante ‘mono con metralleta’.

¿Otra crítica?

Hay libertinaje y demasiada de contaminación.

¿Juegas fútbol?

Debería, es un deporte de p... madre.

¿Nunca has hecho un gol?

He jugado de chibolo.

Según el rockero argentino Luis Alberto Spinetta, el balompié tiene música...

Lo decía por Maradona, seguro escuchaba melodías cuando lo veía jugar.

¿Existe todo eso en un partido?

Hay un ritmo, además de belleza.

¿El Diego o Messi?

El primero, lo disfrute más.

¿Otra razón?

En los 80, que es mi época, había más poesía.

¿Viste el Perú - Brasil?

Sí, para no quedar tan mal con el país.

¿Te pegaste al último Mundial?

Vi algunos partidos de Argentina 78, pero el de Rusia no ja, ja, ja.

¿El músico debe tener ‘calle’?

No necesariamente, pero cuando la tienes es una enorme fuente de inspiración.

Tú has sido caminante del Centro de Lima...

Andaba por los espacios donde podía existir la música, la pintura o poesía. En ese tiempo, no había un desarrollo cultural como ahora.

'Pelo' Madueño se refirió a la literatura, al fútbol y otras pasiones

Eres de la época de los rebeldes del jirón Quilca...

No buscábamos un éxito, estábamos inmersos por una mística y le dábamos la espalda al sistema.

Como diría García Márquez: ‘Cuando éramos felices e indocumentados’...

Teníamos Libreta Militar.

Había ‘leva’ y te llevaban a un cuartel...

Daba más miedo tener ese documento que la Libreta Electoral.

¿Te agarró una batida?

Tuve suerte, pasé desapercibido.

Muchos artistas mueven sus redes y tienen su público cautivo, pero tú no...

La televisión, la radio, los periódicos, son los únicos medios capaces de hacernos llegar a un público masivo.

¿Y en qué ayuda un Instagram?

Para hacerte de pequeños públicos.

¿Qué vas a presentar este 24 de octubre?

Un concierto en vivo por streaming online. Haremos cosas especiales.

¿Por ejemplo?

La gente que adquiera sus entradas armará el repertorio. En los boletos hay dos casillas para que pongan dos canciones de su agrado. Las que más elijan, las tocaremos.

Es una nueva forma de estar conectado con la gente.

Es parte de lo que estamos viviendo en este momento.

Un gran abrazo y felicitaciones...

A ustedes y gracias por esta conversación.

No es especial, ‘Pelo’ es singular. Como su lírica y su música. Se puede estar de acuerdo o no, pero responde con frases que siente y no elaboradas para quedar bien. Encaja en la afirmación dada por el genial Jonh Lennon: ‘Ser honesto puede que no t de muchos amigos, pero te dará los adecuados’.