Peluchín comparte fuerte imagen contra Magaly Medina sobre doping de Paolo Guerrero [VIDEO y FOTOS]

El conductor de "Amor, amor, amor", Rodrigo González, es muy activo en redes sociales. Peluchín comparte imagenes graciosas en su Instagram, red social donde lo siguen 1 millón de personas. Una de sus publicaciones se viralizó rápidamente en redes sociales.



La imagen es un meme donde la protagonista es Magaly Medina. La periodista aparece vestida como si fuera doctora, específicamente nutricionista. "Identifican a nutricionista que le dio tecito a Paolo Guerrero", se lee en la foto que publicó Peluchín en Instagram.



De inmediato, la imagen alcanzó los 21.806 me gusta. La publicación fue celebrada por los seguidores de Rodrigo González en redes sociales. "Qué malo, ahora te va a responder", escriben los fans de Peluchín en Instagram.



¡Salieron los resultados! 🤪 @zas.pe Una publicación compartida de Rodrigo González. (@rodgonzalezl) el 17 de Nov de 2017 a la(s) 8:23 PST

Como la mayoría de peruanos sabemos, Paolo Guerrero está pasando por el momento más difícil en su carrera. Luego de que se conociera el resultado analítico adverso, el futbolista se ha dedicado a defenderse ante la FIFA y limpiar su nombre.



Sin embargo, aunque aún no se esclarecen las razones por las que el examen de dopaje de Paolo Guerrero saliera positivo, el jugador ha sido suspendido provisionalmente por 30 días. Sin embargo, un personaje público demostró que no olvida las astillas del pasado con sus agrios comentarios contra Paolo Guerrero. Se trata de Magaly Medina, quien lejos de sentir empatía por la situación que le toca vivir al futbolista, se mostró crítica.



"¡Algunos periodistas ensayan los argumentos más rocambolescos cuando se trata de justificar a sus ídolos!", fue lo que escribió Magaly Medina al respecto. Ello despertó la ira de los fans de Paolo Guerrero, quienes no escatimaron en disparar sus más ácidas críticas contra la pelirroja.