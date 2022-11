Rodrigo González alarmó a todos los televidentes al aparecer EN VIVO en su programa de ‘Amor y Fuego’ con unos lentes oscuros. ‘Peluchín’ reveló que está padeciendo de un proceso de conjuntivitis, pero que pese a ello, conducirá junto a Gigi Mitre su magazine.

El polémico conductor apareció su programa bailando, como acostumbra hacerlo, y aprovechó en explicar a todos sus televidentes la razón por la que lleva tapado sus ojos.

“ Había dos opciones o me quedaba en casa, razón que no había porque un proceso de conjuntivitis no te tumba a la cama , y me quedaba sin rajar y sin todo lo que hay hoy, o me ponía los lentes para salir al aire. La segunda era la opción ganadora”, dijo.

TROME | ‘Peluchín’ conducirá programa con lentes negros

‘AyF’ EMITIÓ IMÁGENES DEL ABRAZO ENTRE DALIA Y JOHN KELVIN

Dalia Durán y John Kelvin impactaron a las redes sociales después de que saliera una foto donde ambos posaban en una cena con una copa de brindis. Los personajes de la farándula, que seguían el caso, quedaron sorprendidos, hasta la abogada de la cubana, quien decidió apartarse de la defensa.

En el reciente avance de ‘Amor y fuego’, se observa que salieron a comer juntos para celebrar que llegaron a un acuerdo . Sin embargo, esto no fue lo único que hicieron, sino que el cumbiambero le cantó en acapella y la rubia le aplaudió muy contenta, hecho que terminó en un abrazo y en risas.

“Hay un solo motivo que es el bienestar de nuestros hijos, nada más”, dice la modelo. “Dios es bueno y los tiempos de Dios son perfectos”, siguió el exintegrante del Grupo 5. Las imágenes horrorizaron a Peluchín, quien publicó el video. “Esto es una burla”, escribió.