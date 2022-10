Rodrigo González celebró en la última edición de ‘Amor y Fuego’ que de las cuatro demandas que le interpuso Tilsa Lozano, tres han sido ya archivadas por el Poder Judicial. Las acusaciones radican desde el 2020 cuando la actual jurado de ‘El Gran Show’ denunció a ‘Peluchín’ por presunta agresión en sus redes sociales.

“A través de su Instagram, el denunciado viene refiriéndose continuamente a su persona, difamándola, insultándola, acosándola, hostigándola ”, se lee en el documento. Sin embargo, dos años después, la acusación no procedió anunciándose su archivo.

‘Peluchín’ le envió un fuerte mensaje a Tilsa Lozano al precisarle que él nunca mintió respecto a la promoción que hacía sobre unas pastillas de aguaje sin ningún sustento.

“Qué pena, qué más tiene que pasar. La que tiene correa, la que apechuga, doble pechuga es lo que tiene después de todas las denuncias y demandas que me pones por las cosas que te digo y no te gustan. Tus productos sí eran una estafa, por algo te pidieron que rectifiques, así que no mentí, hubieses ganado tú. Yo no tengo la culpa de tus taras en el espíritu, cuando se trata de los demás, haces leña del árbol caído, pensabas que yo iba a hacer tu relacionista público... una por una han ido cayendo (tus denuncias), un matamoscazo judicial. Ella me quiere ver preso ”, mencionó Rodrigo.

TROME | Peluchín enfrentado con Tilsa Lozano