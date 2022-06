Estos chicos tienen barrio y la información exacta. Han recorrido los jirones más ‘picantes’ del país en busca de encontrar la primicia que todos anhelan. Cinthia Garreta y Luis Claros son dos periodistas que saben lo que es cubrir temas policiales, de política y deportivos. Hoy, es una pareja que se une de lunes a viernes de 10 am a 12 m en ‘Noticias al día’ por ATV+. Pero esta entrevista no solo hace referencia a sus labores diarias, también a eso que nadie ve y que se vive todos los días, cuando ambos están al aíre.

Cinthia, ¿tu compañero te cae bien o más o menos?

Hemos hecho policiales casi 10 años y nos conocemos perfectamente.

¿Han trabajado juntos?

Hemos sido reporteros, salido a la calle.

Entonces revélanos unas de las manías de tu compañero

Es muy minucioso con sus manitos.

¿Te sorprende que se así?

Nunca había visto eso en un hombre.

¿Una costumbre qué no puedas dejar?

Estoy en el set con mi taper, que está con frutas y galletitas.

Allí debes traer la comida que preparas en casa

Tengo un bebe, pero no cocino nada.

¿Entonces?

Mi esposo lo hace y yo como. Lavo los platos, recojo la mesa.

Has sido reportera, has tenido momentos de riesgo.

Fui a descubrir a una mafia que traficaba terrenos en Máncora.

¿Llegaron al lugar?

Si y de unas chozas soltaron unos perros que se nos vinieron encima a mí y al camarógrafo.

¿Qué hiciste?

Nos quedamos totalmente quietos y los animales solo empezaron a olernos y eso que venían directo a atacarnos.

¿Otra?

Una niña había sido secuestrada en los ‘Barracones’ del Callao. El autor era un integrante de la banda que manejaba toda esa zona.

¿Ustedes lo encararon al culpable?

Sí y su gente empezó a corretearnos, la familia de la niña nos gritaba que escapemos y empezamos a salir a toda carrera en busca de la móvil, y como el chofer se había percatado del problema, tenía el vehículo prendido y pudimos escapar.

¿Un momento de riesgo?

Cuando pertenecí a la Unidad de investigación del canal, denunciamos casos de vendedores de drogas y un día, me avisan que una señora me estaba buscando.

¿Saliste a atenderla?

Sí y era la madre del denunciado. Ni bien me vio, me empezó a gritar: ‘¡Eres una prostituta!

¿Un momento que te ha quitado el periodismo?

Mi primer día de la madre como mamá, trabajé.

¿Otro momento?

Me ha tocado cubrir información los 1 de enero de cada año.

¿Por qué es bueno tener calle?

Te curte, te da muchas enseñanzas, te trauma también, porque yo sentía que me seguían y no pasaba nada. Y hacer policiales te da todo eso.

¿Un tip para los chicos que desean estudiar esta profesión?

Cuando presentan un delincuente y no levanta la cara, les pellizco, alzan la cabeza y me responden.

Luis mira, escucha, interviene, pero al igual que el noticiero, espera que su compañera termine de hablar para dar su opinión. La primera pregunta va relacionada a una afirmación de ella.

Lucho, ¿es cierto que te cuidas las manos?

Tengo la costumbre de revisarme las uñas todo el tiempo.

Ahora revela algo de tu pareja del programa

En cada corte come plátano.

¿Ha cometido algún error por ese tema?

En una oportunidad, pensaba que iba a durar más la tanda de comerciales, regresamos al aire y todavía estaba comiendo.

¿Qué hicieron?

Hablé solo.

¿Un logro periodístico del que te sientas orgulloso?

Cuando denuncie el caso de un joven que estaba preso por homonimia.

¿Cómo fue?

Este muchacho perdió su DNI y nunca denunció.

¿Cómo siguió todo?

Un día iba con su amigo en moto y la policía lo detuvo. Le pidieron documentos y salió que estaba requisitoriado. De frente lo mandaron al penal de Lurigancho.

¿Entonces?

Su hermana llagó a buscarnos, constatamos que era real lo que ella nos comentó y le hicimos seguimiento.

¿Y cuál fue el fin?

La investigación demoró varios meses, fuimos hasta Defensoría del Pueblo y salió libre.

¿Un riesgo?

Me han amenazado de muerte 2 veces. Sacamos a la luz a un tipo que se dedicaba a la trata de personas y explotación sexual, en Pueblo Libre.

¿Qué consecuencias trajo eso?

Se fue preso y desde la cárcel me advirtieron que me iba a ir mal

¿Entonces?

Cada día que regresaba a casa, salía con un chofer distinto, por la cochera y en la maletera del auto.

Cinthia y Lucho han sido reporteros y cubierto temas policiales (Foto: Allengino Quintana)

¿Algo qué te ha quitado esta profesión?

Soy papá de 2 niñas y casi nunca he podido ir a las actuaciones del ‘Día del padre’.

¿Siempre televisión?

Comencé haciendo prensa en un diario. Recuerdo que mi primer día de trabajo fue un 1 de enero. Ese 31 no celebré la llegada del ‘Año nuevo’. Me presenté a las 7 de la mañana y no llegaba nadie.

Una última anécdota con tu compañera

Al aire, se me olvidó el nombre de Christian Ramos, me apoyé en ella, pero como no sabe nada de fútbol, no me ayudó, ja, ja.

Define periodismo de policiales

Tienes que subir cerros, trepar paredes y hay lugares que te sacan volando.

¿Un recurso para que el ‘choro’ levante la cara ante la prensa?

Lo he pateado en la canilla.

Un gusto charlar contigo

A ustedes las gracias y ya saben, con Cinthia los esperamos de lunes a viernes de 10 am a 12m por ATV+.

