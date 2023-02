UN SUPER EN PERÚ. A través de sus redes sociales oficiales, Perú Comic con 2023 anunció la llegada del actor neozelandés Antony Starr, quien da vida al villano ‘Homelander’ o ‘Vengador’, protagonista de la serie ‘The Boys’ de Amazon Prime.

Antony Starr llegará a Lima para estar presente en la Perú Comic con 2023 que se llevará a cabo del 27 de abril al 1 de mayo en la Arena 1 de San Miguel. ‘Homelander’ firmará autógrafos, se tomará fotos y compartirá con sus más fervientes seguidores los días 30 de abril y 1 de mayo.

Dentro de la filmografía más importante de Antony Starr se encuentra su interpretación de Jethro y Van West en “Outrageous Fortune”, Lucas Hood en la serie “Banshee” y su papel más icónico: ‘Homelander’ en “The Boys”,

LLEGAN MÁS FAMOSOS

Otro de los invitados a la Perú Comic Con 2023 es el reconocido actor Michael Rosenbaum quien ha sido parte de renombradas producciones como: Guardianes de la Galaxia 2, Urban Legend, Bringing Down the House, Sweet November, Sorority Boys and Poolhall Junkies.

Asimismo, la famosa estrella de Hollywood dio su voz al personaje de Flash en la Liga de la Justicia sería animada, donde también interpretó a otros personajes de DC.

Recordemos que las entradas ya se encuentran a la venta en https://fanaticon.club con un 30% de descuento exclusivo para los clientes del Banco BBVA lo que les permitirá unirse de manera anticipada a este increíble evento.