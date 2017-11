"Cantar el himno en Rusia fue una situación palpitante porque celebrábamos el ‘Día del Aliento’ y no imaginé la emoción que iba a sentir en ese instante, se me cortó la voz y se me querían salir las lágrimas”, detalló Franco Cabrera.

Además, Franco Cabrera afirmó que se dio tiempo para conocer algo de dicha ciudad, adonde la selección y miles de hinchas llegarán en unos meses.

“En Moscú todo es bastante caro. Lo mejor es movilizarse en metro o caminando, aunque la ciudad es muy grande, así que se debe tener buena condición física", reveló el comediante y conductor, Franco Cabrera.

"Lo que es muy difícil es encontrar rusos que hablen inglés o que quieran hablarte en ese idioma. La comida también es rica, pero debes saber escoger. Cuando entras a los restaurantes de hamburguesas (comida rápida), el menú está en ruso y tienes que señalar los dibujos”, añadió el actor Franco Cabrera.

Finalmente, señala que, acompañando a la selección en diversos partidos en el exterior, “tienen una mágica manera de disfrutar en conjunto, una cálida forma de ser, como grupo, y de convivir como hermanos. Todos me transmitieron que son personas sencillas, de mucha madurez y enfocadas en un sueño que lograron”, finalizó Franco Cabrera.

