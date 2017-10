Perú vs. Argentina: Melissa Klug espera gol de Jefferson Farfán [VIDEO]

Melissa Klug le había perdido la fe a la selección, pero al ver la garra de los nuevos futbolistas volvió a creer y hasta soñar con el Mundial Rusia 2018, por eso espera que esta noche obtengamos un triunfo en ‘La Bombonera’ y que Jefferson Farfán anote el gol del triunfo.



Melissa, ¿cuál es tu score para el Perú - Argentina?

Si la meten y juegan muy bien, 1 a 0. El gol puede ser de los mejores jugadores: Edison ‘Orejas’ Flores, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, si juega.



¿Esperas un gol de la ‘Foquita’?

Sí, claro. La verdad, de quien sea, pero que la metan.



¿Qué dicen tus hijos cuando ven jugar a su papá?

Adriano, el mayor, está emocionado porque quiere ir el otro año a Rusia. Ojalá su papá se recupere para que juegue y meta un gol. Creo que tiene una contractura muscular, pero nada fuerte. Él le sigue los pasos en el fútbol.



¿Alguno de tus hijos viajó a Argentina para ver el partido?

No, ninguno porque están en exámenes del colegio. Me hubiera encantado, pero si Dios quiere y la selección sigue ganando, Adriano irá al partido que Perú jugará con Colombia con su abuela para ver a su papá.



¿Estás viendo los partidos de la selección más que antes?

Sí. Antes no, siempre perdían, pero recuperé la esperanza.



¿Crees que Gareca es un buen entrenador?

Es muy bueno. Yo creo que ha hecho un excelente trabajo, necesitaban más disciplina y lo está consiguiendo. Ha dado oportunidad a jóvenes valores y la están rompiendo en la cancha.



¿Cuál es tu frase alentadora para Perú?

¡Arriba Perú, carajo!... Y voten por mí en ‘El gran show’ para salir de sentencia.

La selección peruana fue recibida por miles de hinchas peruanos en Argentina