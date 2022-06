La selección peruana jugará este lunes el partido de repechaje contra Australia en busca de lograr el cupo para el Mundial Qatar 2022. A pesar que muchos peruanos hinchas se encuentran ilusionados por este encuentro, existen otros que consideran que también se deben enfocar y darle el interés a otros deportes.

Precisamente, este hecho provocó que en TikTok se viralice una entrevista de Jonathan Maicelo, donde no tuvo ningún reparo en decir que el box peruano nunca recibió el nivel de apoyo que tiene el futbol.

“A la selección peruana la mandan en avión, en primera clase. A mí me mandaban en bus, compare. Me dolía el c... ¿Oíste?”, señaló.

Jonathan Maicelo: “Con poco hemos logrado grandes cosas”

Para el boxeador, si se incrementa la inversión en otras disciplinas, el Perú se destacaría notablemente. “En este país si por lo menos el 1 % que dieran al fútbol y va para otra disciplina, créanme que seríamos campeones del mundo. Con poco apoyo hemos hecho grandes cosas”, criticó.

Además, recordó que cuando él perdía una pelea muchos lo criticaban sin motivo. “Yo no le debo nada a nadie, compare. A veces me dices o me reclaman porque perdí y cuántos me dieron algo para estar en esa pelea. No me dieron ni para el chicle”, agregó.

