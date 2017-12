Perú vs Bolivia: Cindy Marino alentará a Jefferson Farfán ¿Qué opina Yahaira Plasencia?

Cindy Marino está segura que esta noche, Jefferson Farfán anotará ante Bolivia y así nuestra selección podría clasificar al mundial Rusia 2018.



“Los chicos deben poner mucho coraje, esperemos que los resultados sean los mejores. Creo que ganaremos dos a uno, sería genial que los goles sean de él (Farfán). El público estaba pidiendo su regreso y todos confiamos en su talento, estamos ‘enfocadísimos’ en lo que hará en la cancha”, dijo Cindy.

¿Tuviste problemas con Melissa klug por Farfán?

No, solo hubo una equivocación.

YAHAIRA: NO ME PONGO LAZO



Por su parte, Yahaira Plasencia indicó que no está buscando llamar la atención de Jefferson Farfán, luego que afirmó que está soltera.



“Dije que estoy soltera y ‘suelta en plaza’ hace tiempo, antes que él (Jefferson) venga a Perú. No tengo por qué ponerme listón o en bandeja, porque no quiero estar con nadie, solo hay pretendientes”, sostuvo Yahaira Plasencia, quien aclaró que solo tiene una relación amical con el futbolista Renzo Tueros.



“Lo conocí cuando desfilaba, es un amigo de muchos años, pero nada que ver”, añadió Yahaira Plasencia.