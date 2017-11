Perú vs. Nueva Zelanda: 'Careca' promete que les ganaremos a esas yucas peladas [FOTOS]

Luego que el ‘Tigre Careca’ (Fernando Armas) posó al lado de una novia para que le diera suerte, decidió darse un baño de pueblo en el corazón de ‘Gamarra’ y le pidió a los hinchas alentar desde el ‘vamos’ a la selección peruana que esta noche se juega su pase al Mundial Rusia 2018.

Hoy se sabe si clasificamos o no...

Síiiii... y vine al centro de ‘Gamarra’ para decirle al pueblo que no dude en apoyar, que todos tienen que ir de rojo y blanco a alentar a la selección, tienen que dejar la garganta en el estadio.

¿Hay confianza?

Claro, que no bajen la guardia, que alienten, que nosotros ponemos la táctica, la estrategia de fútbol. Que no se preocupen que les vamos a ganar a esos once ‘chupetes de leche’, a esas ‘yucas peladas’. Así que quédense tranquilos porque si no ganamos me rapo el cabello.

Harto Cariño para el Profe, en Cc Gamarra, la victoria, 🤗⚽️🤗 pic.twitter.com/5sqrLbafsP — Fernando Armas Carlo (@FernandoArmasCa) 14 de noviembre de 2017

¿Cuál sería la última recomendación para sus pupilos?

Tranquilidad. Eso sí, que no vayan a tomar ninguna manzanilla o algún antigripal, porque después puede perjudicar a mi equipo. Les dije a mis muchachos que se sientan felices de jugar, que este es el partido de sus vidas, que son 30 millones de dólares, perdón 30 millones de peruanos que estarán con ellos. Vamos a ganar, esto tiene que ser victoria, así como ahora estamos en La Victoria, en el centro comercial de ‘Gamarra’ a donde vine a comprar algunos politos para mis chicos porque están baratitos. La gente me recibió con banderas, esto parece 28 de julio por tanto rojo y blanco.

Profe, ¿cuál es su score?

Hemos entrenado para un 10 a 1, pero creo que con 3 a 0 estamos tranquilos. Ruidíaz, Farfán, ‘Oreja’ Flores, hasta Gallese han prometido meter goles.



Entonces, ¿goleamos?

Claro y nunca más vamos a convocar a Lapadula, ni a Pizarro.



(B.Pashanasi)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.