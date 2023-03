El cantante peruano ‘Inka’, Carlos Iglesias, anunció que lanzará a nivel mundial su nuevo sencillo ‘2 extraños’, un reguetón andino romántico que estará en todas las plataformas digitales desde este 02 de marzo. Además, felicitó a Milena Warthon por haber sido la ganadora del reciente festival Viña del Mar.

“La canción ‘2 extraños’ es un tema que escribí y produje entre Puerto Rico y Miami, donde rescatamos un poco la dignidad del hombre exponiendo nuestro sentir a esos amores que se van por orgullo o despecho”, expresó ‘Inka’.

Además, el pasado 24 de febrero ‘Inka’ fue invitado a una de las noches más importantes de la música latina, los premios ‘Lo Nuestro’. Con sus instrumentos andinos en mano, compartió su folclore con varios exponentes de la música urbana, dejando en alto nuestra cultura andina.

“Para mí fue un honor ser parte de una ceremonia tan memorable como los Premios ‘Lo Nuestro’, donde leyendas de la música y nuevos referentes se unen por un mismo arte”, señaló Carlos Iglesias.

Por otro lado, el cantante felicitó a Milena Warthon quien ganó la categoría folclórica en el reciente festival Viña del Mar.

“Como peruano estoy contento de que una representante de nuestra música andina haya ganado y destacado en Viña del Mar. El género andino fuera del Perú es muy consumido por los extranjeros y por los peruanos que radican en diversos países; ojalá que eso suceda pronto en nuestro país porque es música que la hacemos de corazón y sobretodo rememorando nuestro pasado y costumbres”, sostuvo.

El joven productor y cantautor viene finalizando su álbum que contará con once temas inéditos y colaboraciones con artistas legendarios de América Latina, y de los cuales dos temas serán en inglés.

Finalmente, el artista iniciará una gira a partir del próximo mes empezando por Perú, Colombia y Estados Unidos.

MILENA: HE SIDO VÍCTIMA DE RACISMO

ORGULLOSA. Milena Warthon trajo la gaviota de plata del Festival de Viña del Mar al Perú y este lunes ofreció una conferencia de prensa donde compartió más detalles de su participación en el importante evento internacional, también sobre su carrera artística y la lucha que lleva para continuar en la industria musical.

Trome estuvo presente y no dudó en consultarle por los comentarios negativos que ha recibido de personas que no comparten su música. Milena Warthon aseguró que sufrido racismo y sobre todo lo ha visto más en las redes sociales.

“Sí, he sido víctima de racismo. La primera vez que he sentido el racismo fue a través de las plataformas. En tikTok me dijeron ‘eres una chola’, nunca antes lo había interiorizado así ”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR:

Jazmín Pinedo se proyecta con Pedro Araujo: “Cuando estoy con alguien es para siempre”

Melissa Loza sobre las declaraciones de Rafael Cardozo: “Dios perdona el pecado, no el escándalo”

Eddie Fleischman le responde a Juliana tras grave acusación: “Hiciste bien en borrar un tuit que no era cierto”