El cantante Piero ya se encuentra en Lima para participar como invitado especial en el concierto de aniversario de William Luna, en el coliseo Eduardo Dibós, que se realizará mañana sábado 5 de noviembre.

Y a pocas horas de ese encuentro musical entre ambos cantautores, el intérprete de ‘Mi viejo’, tema que es infaltable en cada celebración del ‘Día del padre’, afirma que unirán sus estilos musicales y está feliz de concretar este proyecto, el cual estaba pendiente en su agenda desde hace un buen tiempo.

“Siempre que nos cruzábamos con William Luna en algún aeropuerto nos prometíamos una tocada juntos y, por fin, esa promesa se hace realidad. Será muy bueno intercambiar estilos, aunarnos en la música es el mejor regalo para un artista”, asegura Piero, convencido de que la unión de sus voces marcará un nuevo hito en su carrera musical.

Además, recuerda que la última que estuvo en Perú fue hace cinco años y visitó el Cusco.

“Fuimos a Cusco y me nombraron ciudadano ilustre, un recuerdo de aquellos que no se olvidan”, comentó Piero, quien añadió que en el 2015 nos visitó junto con Víctor Heredia y León Gieco para participar en un homenaje a la recordada Mercedes Sosa.

Asimismo, comentó que está emocionado por este reencuentro con el público peruano y trae bajo el brazo un nuevo hit musical llamado ‘Esperanza’, compuesto para su voz por Alcides Veliz en el 2020, durante la pandemia.

Por su parte, William Luna está más que entusiasmado por compartir escenario con Piero.

“Es un sueño que se hace realidad. Piero ha sido un gran e importante referente dentro de mi carrera. Recuerdo que en mis inicios cantaba muchas de sus canciones, entre ellas ‘Si vos te vas’, ‘Soy pan, soy paz’”, detalló el intérprete de ‘Niñachay’.

El concierto de William Luna:35 años de vida artística, se realizará mañana en el coliseo Eduardo Dibós de San Borja a partir de las 7 de la noche.

Además de Piero, estarán como invitados Amanda Portales, Magaly Solier, Homero del Perú, Jessica Jaramillo de Colombia, André Silva, la banda del ‘Viejo Rodríguez’, entre otras sorpresas. Las entradas están a la venta en Teleticket.

William Luna: “En la pandemia canté en bares y cumpleaños en Estados Unidos”

William Luna contó que durante la pandemia se fue a vivir casi un año a Estados Unidos donde trabajó cantando en casas familiares por cumpleaños y bares de la colonia peruana, pues los shows en nuestro país eran nulos y el estar alejado de la capital , viviendo en el Cusco con su familia, no iba a pagarle las cuentas ni ‘llenar la olla’.

“Nuestro gremio fue muy golpeado. Yo me fui a vivir al Cusco con mi familia, refugiándome de este virus, pero había que trabajar, tenía cuentas que pagar, llenar la olla como decimos popularmente, por eso me fui casi un año a Estados Unidos y allá trabajé, no en grandes escenarios, en bares y también en casas familiares donde canté por cumpleaños en ciudades como Patterson, Nueva Jersey, Nueva York, donde hermanos ecuatorianos y nuestros compatriotas me respaldaron con su presencia. Hoy finalmente siento que estamos volviendo a una normalidad que no es definitiva, porque debemos seguir cuidándonos y estar alerta con las mutaciones de este virus, pero que alienta a seguir para adelante”, contó.

