Por: Deyanira Bautista

Pilar Gasca comentó que mantiene una bonita relación con Edwin Sierra y que la diferencia de edades, ella tiene 26 y él 48, no ha sido un problema para ellos, pues lo más importante es ‘la madurez emocional’.

“Tenemos cuatro años y dos meses de relación y, la verdad, estamos muy felices, nos amamos mucho. ¿Si creo que para el amor no hay edad? Bueno, pienso que todo depende de la madurez emocional, de que seas una persona trabajadora, centrada, mientras eso sea así, no habrá problema si una persona es joven o mayor. Hay personas que pueden tener 70 años o 18 y ser muy maduras o inmaduras”, dijo la joven.

En ese aspecto, ¿ustedes han congeniado muy bien?

Sí, nos queremos mucho, respetamos y trabajamos en lo que más nos apasiona. Nos tenemos admiración, Edwin tiene un gran talento y yo estoy mejor cada día en lo mío, que es mi tienda ‘Pilar Gasca Boutique’.

Por cierto, Milena Zárate contó que está ‘saliendo’ con un futbolista de 28 años y en su momento ella decía que tú eras como una ‘hija’ para Edwin, ¿qué opinas?

Hace varios años decidí no hablar de personas que no existen en mi mundo y así me mantendré. Solo hablo de cosas y personas agradables y felices. El tiempo es el que demuestra quién es cada uno. Creo mucho en Dios, es mi bastión, y sé que uno no debe hacer daño porque Él premia, pero también castiga.

¿Y cómo van de salud?

Muy bien, cada quince días nos hacemos la prueba y hasta ahora hemos salido negativo.