El Valor de la Verdad: Poly Ávila confirma que fue drogada y pide a asistentes a fiesta que se hagan examen toxicológico

Beto Ortiz presentó un nuevo avance de lo que se verá este sábado en la segunda edición de ' El Valor de la Verdad', donde Poly Ávila contará su verdad sobre lo que realmente sucedió aquella noche del 26 de enero donde fue drogada en una casa de Asia en la que también se encontraba Nicola Porcella, Claudia Meza, Daniela Arroyo, Alexandra Méndez, Faruk Guillén, entre otros.



En el avance del reality de Latina, Beto Ortiz le pregunta a Poly Ávila si André Castañeda le insistió a denunciar a Nicola Porcella y si es consumidora de drogas. También detalló de cómo se sintió cuando fue drogada y lo que pensó en ese momento.



Asismismo, Poly Ávila muy segura de sí misma pidió que si todos los asistentes a la llamada "fiesta del terror" "aseguran que no hubo drogas y que yo me drogué sola, háganse todas el toxicológico" y que si se "comprueba que yo mentí castíguenme, Beto, bótenme del Perú".



Poly Ávila decidió hablar ante 'El Valor de la Verdad' luego de escuchar las versiones que Nicola Porcella dio en el reality y en el que aseguró que en la "fiesta del terror" no hubo drogas y que Claudia Meza y la argentina estaba mintiendo quizás con un fin de hacerle daño o económico.



Poly Ávila vía Instagram confesó ser ella la joven drogada en la fiesta de Asia y que fue rescatada por André Castañeda desde un grifo y luego la llevó a una clínica para realizarse un examen toxicológico que dio como resultado positivo.



Poly Ávila reveló en el avance de "El Valor de la Verdad" que tras ser drogada iba a morir o "me iban a violar".