André Castañeda sobre Poly Ávila: "A mí me falló mucho, como persona y amiga"

La expareja de Poly Ávila, André Castañeda, aseguró que ‘no le interesa’ que la argentina esté rehaciendo su vida sentimental y que no le nace desearle lo mejor.



André, ¿te enteraste que Poly oficializó su relación con Michael Succar?

La verdad que no tengo idea y tampoco me interesa.



¿Pero le deseas lo mejor?

Lo mejor se lo deseo a todo el mundo, pero a Poly no tanto porque es una persona a quien nunca la pude entender. Tiene cada cosa extraña que a veces te saca de cuadro, pero ojalá le vaya bien. No es que me entusiasme desearle lo mejor. A mí me falló mucho, como persona y amiga. Ya no estoy con ella hace dos años, pero como persona y ser humano no la tengo muy arriba. Al chico (Michael) sí le deseo suerte.