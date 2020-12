Poly Ávila decidió decirle adiós a nuestro país y hoy emprendió vuelo hacia Argentina donde se encontrará con su nuevo amor y su familia. La modelo y ahora actriz argentina se despidió del Perú con un sincero mensaje, que también va dirigido a aquellos que le cerraron las puertas tras denunciar que fue drogada en aquella ‘fiesta del terror’ en Asia.

“Adiós quinta con casitas rojas, vos y los vecinos me han hecho muy feliz. Un pequeño fuck you para todos los que cometieron una maldad en estos años y quisieron joderme la existencia. Un abrazo y agradecimiento eterno a mi bebe @facuavila que hizo que estos años sean divertidos y llenos de amor, porque si hay alguien a quien yo amo en esta vida es mi hermano. Gracias Perú por los años de acogida, sin duda sos mi segundo hogar! Nos veremos pronto cuando venga de visita... pero ahora me espera un amor, mi familia, mis amigas y un montón de proyectos e ilusiones. A ustedes que me han seguido en cada paso, desde Bienvenida la Tarde hasta mis comienzos en la actuación, a cada profesor y profesora con la que tome clases, amigos, amigas, compañerxs de trabajo... gracias a todos por tantos años de amor”, escribió Poly en su cuenta de Instagram.

En sus historias de Instagram, la modelo también explicó que en estos ocho años que vivió en el Perú logró descubrir su verdadera pasión: la actuación y que a sus 29 años no le interesa ser famosa.

“Si hay algo que a mí no me interesa es ser famosa o tener fama por cualquier cosa. Yo hace tiempo vengo construyendo una carrera como artista en la cual me estoy rompiendo el lomo estudiando, invirtiendo mucho dinero, mucho tiempo y es muy distinto ser artista que ser famoso. A mí no me interesa la fama. Yo quiero trabajar de lo que me hace feliz, que es el arte en todas sus formas y estar al lado de mi familia. A mí no me interesa estar en la tele y ser famosa y todo lo que haga tenga repercusión en los medios. No me interesa. Quiero estar al lado de mi familia, mis amigas, estudiando”, recalcó la argentina.

TROME | Poly Ávila se despidió del Perú con un fuerte mensaje a sus detractores (VIDEO: Instagram)

En su última noche en el Perú, Poly se reunió con Macarena Vélez, Michela Elías y otras dos amistades, quienes le dieron una emotiva despedida.

Poly Ávila, tras denunciar que fue víctima un grupo de personas que la drogaron en una fiesta a la que ella asistió, sufrió el veto de varias televisoras, como América Tv, donde tuvo que ser sacada de ‘El Gran Show’ a solo una semana de ser presentada en el reality de Gisela Valcárcel.

Posteriormente, no se le vio en otro programa, solo en un último proyecto parecido a ‘EEG’, pero fue cancelado en menos de dos meses.