Pablo Villanueva, Melcochita, está en boca de todos a raíz de las fuertes declaraciones de su hijo Hussein, quin lo acusó de abandonarlo a los 13 años en Estados Unidos. A sus 84 años, el cómico no tiene paz debido a su díscola familia. Pero muchos se preguntan por qué se llama Melcochita. Aquí su historia.

Su vida no sería la misma de no haberse presentado en su vida el gran Augusto Ferrando. Hasta ese momento, Villanueva había incursionado en el arte con la música, nada de comicidad.

Los atributos del intrépido joven de barrio nacido en La Victoria un 17 de setiembre de 1936, indicaban cierta bondad en el. Con personalidad, improvisador y amante de la música tropical, Melcochita le daba vida a su personaje de humor criollo, callejero y chacotero, en medio de una época gloriosa de aparición de talentos en el Perú.

‘PACOCHA’

En la década de los años 50 su apodo era Pacocha y con sus hermanos había formado el grupo musical Son Cubillas. Y aunque usted no lo crea, también grabó algunas canciones de rock, muy de moda en esa época. Incluso, en 1969 grabó las voces del tercer LP de la emblemática banda de Los York’s con quienes ya había colaborado antes en los coros e instrumentos, Ese mismo año colaboró también en la percusión del primer disco Virgin del grupo Traffic Sound.

Antes de 1968, Pablo Villanueva Branda ya era conocido como 'Melcochita'. El artista había hecho coros en el sello discográfico MAG. Su seudónimo se lo debe al recordado Augusto Ferrando, pues la primera vez que se presentó ante el público en la 'Peña Ferrando', este enamoró a los presentes. Pablo Villanueva, no solo destacó en la comicidad, sino también en el mundo musical; es compositor, músico y cantautor.

En 1966, Melcocha, nacido el 17 de septiembre de 1936, entró a trabajar a ‘La Peña Ferrando’ junto a Miguel ‘Chato’ Barraza y Tulio Loza.

Fue el popular ‘Negro’ quien lo bautizó con el apelativo de Melcochita. Es que la primera vez que se presentó ante la audiencia, endulzó tanto al público que le puso ese apelativo aludiendo al popular dulce nacional.

Pocos peruanos conocen que Pablo Villanueva es más conocido en Estados Unidos y el Caribe como sonero. Es que en 1970 lanzó un sencillo llamado ‘La cosecha de mujeres nunca se acaba, una versión de un tema tradicional colombiano. Tiempo después trabajó junto a la orquesta de salsa y boogaloo llamada Karamanduka , con los que grabaría el LP ‘Acabo con Lima, huyo pa’ New York’ para la disquera Fania Records.

Melcochita ha cantado con artistas de la talla de Johnny Pacheco, Willie Colón, Tito Puente y Celia Cruz .

HUSSEIN

Hussein Villanueva, uno de los hijos del popular cómico Melcochita, rompió su silencio con Trome luego que el humorista se sentara en el programa de Andrea Llosa para contar que necesita ayuda para sacar a uno de sus nietos de prisión. Lamentó que cada vez que su papá se presenta en un programa, no lo defienda cuando lo tildan de mantenido.

En ese sentido le exigió que aclare que nunca le dio nada ni lo mantuvo. “Nunca me ha ayudado. En tres ocasiones le pedí y me las negó. Es más, hace un par de años me compré un carro y mi papá salió con su broma de ‘yo le compré el carro al manganzón’”, narró.

Por otro lado, aseguró que Melcochita jamás lo ayudó para viajar a Alemania , donde ahora vive, y que más bien fue su tía ‘Lita’, hermana del cómico, quien le mandó dinero.

Hussein Villanueva indicó que toda su vida sintió que su padre no lo quería. “De chiquito me acercaba a abrazarlo y él siempre me empujaba, no quería, me decía ‘vaya para allá’. Luego se fue a Estados Unidos, regresó después de un tiempo para llevarse a mi hermana y mi mamá le dijo ‘también te lo llevas a él’ y por eso fue a Estados Unidos”, contó.

Fue en ese momento que el hijo de Melcochita recordó los duros momentos que vivió en su infancia, cuando, según su testimonio, el humorista lo abandonó en Estados Unidos. “Cuando tenía 13 años y mi papá se separó del compromiso que tenía en Estados Unidos y que me criaba, entonces, me dijo en la calle ‘toma 40 dólares, me tengo que ir, tú ya ves qué haces’ y se fue con otra mujer. Me dejó solo y no lo volví a ver después de siete años”, reveló.

Según su historia, se vio obligado a vivir en carros o edificios abandonados, y comer en la casa de sus amigos. “Me metí al boxeo y otros deportes para estar fuera de las calles de Nueva York. El deporte me salvó la vida. A mi mamá no la volví a ver después de 22 años”, narró.

Hussein Villanuev a también aseguró que hace dos años Melcochita lo visitó en Alemania y que cada vez que está ebrio, llora y le pide perdón. “Sé perdonar, no lo guardo rencor. Yo amo a Pablo Pedro Villanueva Branda, no a Melcochita porque no existe. Es fácil hacerse la víctima cuando tienes a todo el país que te apoya, lo quieren y por eso no quiere hablar del pasado. Pero ahora me alegra que sea un verdadero padre con las bebes que tiene. Ahora es el padre que nunca fue en el pasado”, concluyó.

