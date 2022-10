FUEGOOOO. Giuseppe Benignini se enlazó EN VIVO con el programa ‘Amor y Fuego’ para revelar más detalles del vínculo que habría mantenido Michelle Soifer con el futbolista Jefferson Farfán. El conocido ‘Principito’ incluso terminó revelando que ambos tuvieron conversaciones cuando la ‘Foquita’ estaba con Yahaira Plasencia.

“Ellos se siguieron escribiendo y llamando, más llamando, porque ellos no iban a tener mensajes comprometedores. Entonces, ahí empezamos a pelear un poco y a chocar. Una vez hablaron, yo estaba ahí presente y ella no me lo puede negar. Yo no puedo asegurar que tuvieron algo, pero obviamente es una falta de respeto y estando con pareja y creo que él en su momento también estaba con Yahaira ”, dijo.

Esta revelación hizo que Rodrigo González y Gigi Mitre ‘explotaran’ en el programa asegurando que sería una fuerte confesión que pone en aprietos a Jefferson Farfán.

“Ellos hablaron delante de mí, después ya no. Vieron la forma de conseguir un dinero, me pareció normal porque no sabía lo que había ahí. Entonces yo después pensando bien, dijo que había algo raro, incluso peleamos varias veces de Farfán , tampoco tengo por qué tener miedo. Estoy contando lo que yo viví (...) No super realmente si le transfirió el dinero”, agregó la ‘Foquita’.

‘PRINCIPITO’ CHANCA A MICHELLE SOIFER

Giuseppe Benignini, conocido también como ‘Principito’, explotó contra Michelle Soifer en medio de unos AUDIOS que le envió al conductor de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González. El modelo aseguró que la chica reality le pedía dinero a Jefferson Farfán, con quien habría tenido un romance, pese a que ella tenía pareja.

“Yo no sé si le terminó de dar, pero lo que sí puedo saber y lo afirmo al 100% es que primero ella hablaba con él mientras estaba conmigo, incluso muchas conversaciones yo veía y ella le pedía dinero . En el momento en que supuestamente terminamos, ella lo hizo mediante la revista Somos, que dijo que estaba soltera, nunca me dijo a mí nada, sí veníamos un poco distanciados y peleados y el por qué, porque supuestamente su manager la quería soltera”, aseguró.

