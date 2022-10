El vidente Roberto Granda sorprendió a más de uno al revelar que tuvo intimidad con el ‘Principito’, Giuseppe Benignini. Según detalló, su relación fue más allá de la amical e incluso indicó que el ex de Michelle Soifer iba a su casa y se desnudaba.

“Cuándo él venía a mi casa, se metía de frente a mi habitación, se desnudaba y me decía que la cena estaba servida”, indicó Granda en Amor y Fuego.

Tras la revelación, el ‘Principito’ comenzó a reírse y bailar frente a cámaras, mientras preparaba su pizza. “Yo agarraba así el rodillo y decía está servida la cena (...) Estas loco”, agregó.

Pero todo no quedó ahí, el vidente mostró una foto de ambos y el ex de Michelle respondió con todo: “Que aproveche su momento (...) Hay harina para todos”, acotó.

‘Principito’ no negó amistad “intima” con vidente Roberto Granda

En otro momento, Giuseppe Benignini pidió la palabra, pero lejos de negar cualquier relación con el vidente Roberto Granda sí reconoció que lo ayudó cuando atravesaba complicaciones.

“En su momento complicado, sí es verdad que me ayudó, pero tampoco exageres y digas que me diste 1500 soles, eso es mentira. Sí me diste la mano pero hasta allí nomás”, dijo el modelo.

