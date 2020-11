La actriz Priscila Espinoza dijo que aprendió mucho al darle vida a ‘Rapunzel’, en la telenovela ‘Princesas’, que se estrena mañana, por América Televisión.

“‘Rapunzel’ es una princesa que demostrará tener mucha fuerza de corazón, a pesar de las adversidades, siempre luchará por salir adelante, por sus sueños y libertad”, afirmó la actriz.

¿Qué sientes de darle un nuevo rostro a las princesas?

‘Princesas’ inspira a muchas chicas a seguir sus sueños, a ser perseverantes. Estas princesas no esperan que el ‘príncipe azul’ las rescate, ellas mismas encontrarán la manera de rescatarse. Verán a mujeres reales, es algo que me encanta, somos princesas fuertes.

¿Te has preparado para interpretar a ‘Rapunzel’?

Sí, en la historia ella está en silla de ruedas, nunca he tenido que pasar por esa experiencia, así que tuve que prepararme físicamente para entrar en el personaje y a la vez siento que, esto es una crítica social, las personas no están preparadas para quienes tienen una discapacidad. No estamos con esa mente de que se sientan incluidos dentro de la sociedad. ‘Rapunzel’ no se sentirá limitada, esta discapacidad la empoderará muchísimo. Siento que ‘Rapunzel’ me ha enseñado bastante, a pesar de ser diferente de otras chicas, sigue adelante. (D. Bautista)