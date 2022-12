El Gobierno declaró estado de emergencia en todo el país por las manifestaciones y disturbios. Ante esta situación, distintas agrupaciones musicales se han visto afectadas y han suspendido sus presentaciones musicales en el interior del Perú.

Tal es el caso de Papillón, la agrupación viajó hasta Juliaca para volver a Lima, esto tras un show en Ilave; sin embargo, al llegar al aeropuerto se dieron cuenta que estaba cerrado, no tienen dónde comer, ya que los negocios no están abiertos.

“En la tarde hemos salido a buscar comida y de verdad no hemos encontrado nada. Ahora Juliaca está en silencio, no hay donde comer, no hay tránsito vehicular”, narró.

Del mismo modo, la agrupación salsera Zaperoko tuvo que frenar sus presentaciones y se ha quedado varado en Arequipa.

Jhony Peña, líder de la orquesta salsera, conversó con las cámaras del programa “Magaly TV: La Firme” para expresar su malestar.

Jhony Peña, líder de la orquesta salsera, conversó con las cámaras del programa “Magaly TV: La Firme” para

“No sabemos cuándo vamos a regresar porque al aeropuerto (de Arequipa) se metieron. Lo han dañado y nos dicen solamente que no hay fecha para abrir. La verdad que estamos muy afectados, acá somos como 20 familias. En las calles no hay taxi, no hay movilidad”, dijo Peña para las cámaras de Magaly.

Edwin Guerrero, director de la agrupación Corazón Serrano, también se comunicó con el programa de Magaly Medina y explicó que tenía presentaciones en el interior del país, pero se vio en la obligación de suspenderlas por el bienestar de sus músicos y cantantes.

“Mañana (jueves) teníamos una presentación en Juliaca para un matrimonio, el viernes en Moquegua, el sábado también en Juliaca, pero me digo que no puedo ir y arriesgar la vida de los músicos, de las chicas, no, no se puede”, sentenció Guerrero.

Son Tentación, Eva Ayllón, Lucho Cuéllar, entre otros artistas también han recurrido a sus redes sociales para suspender sus shows musicales por el estado de emergencia que vive el país.