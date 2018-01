Puro Sentimiento dio la bienvenida a sus dos nuevas vocalistas tras partida de Lesly Águila

Hace unos días, los hinchas de la agrupación Puro Sentimiento sintieron el impacto de la salida de Lesly Águila, quien regresó a Corazón Serrano. No fueron pocos los que expresaron su tristeza por la partida de la artista a través de las redes sociales.



Pero esta situación de pesar no dudaría mucho tiempo. Y es que Puro Sentimiento dio la bienvenida a dos nuevas chicas a su elenco. Tal como se puede leer en su cuenta de Facebook, ellas son las vocalistas Llerita Quito y Kassandra Chanamé (exintegrante de Papillón).



"Bienvenidas Kassandra Chaname y Llerita Quito a la familia de Puro Sentimiento", se pudo leer en el post de la orquesta de cumbia. Como no podía ser de otra forma, sus seguidores manifestaron diversas opiniones.



Hay que mencionar que el anuncio oficial de la integración de dos nuevos rostros a Puro Sentimiento se hizo el día viernes en el programa En boca de todos y la radio Nueva Q.