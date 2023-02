La conductora y abogada Lady Guillén afirmó que sabía que John Kelvin no había cambiado, tal como él lo expresó al salir de prisión donde estuvo recluido por violencia familiar hacia Dalia Durán, ya que actualmente se encuentra detenido por incumplir con las medidas de alejamiento y agredir psicológicamente a la madre de sus hijos.

“Sabía que John Kelvin no iba a cambiar. Lo que pasó con John Kelvin lo esperaban las autoridades, los medios de comunicación, yo, esto iba a volver a pasar. Los agresores no cambian, vuelven a hacer lo mismo y lo he dicho de mil formas. En el caso de Dalia (Durán), creo que todos sabíamos de que este hombre podía volver a agredirla, física o psicológicamente, recordemos que él está sentenciado por violencia familiar hacia ella, hacia la madre de sus hijos”, dijo la conductora de ‘Dilo Fuerte’.

Además, la abogada habló sobre el trabajo de las autoridades en este caso.

“Esto iba a pasar porque hasta el momento las autoridades competentes no han tenido claro que tan dañino podría ser que el señor visite a sus hijos aunque, sabemos que por derecho, por ser el padre, le corresponde, pero no debemos olvidar de que él fue sentenciado por violencia familiar hacia la madre de sus hijos. Ahora bajo mi experiencia y mi ojo de abogada, creo que las autoridades, en este momento, deben reivindicarse. El proceso judicial de John Kelvin fue bastante absurdo y confuso que le permitió salir del penal de Lurigancho. Se tiene que entender que este tipo de personas jamás se van a adecuar a la sociedad de manera correcta, jamás van a cambiar”, añadió.

Por último, afirmó que en muchos casos cuando los agresores están libres vuelven a buscar a sus víctimas.

“Todos los agresores, en general, no deben estar libres. Los golpeadores no cambian, vuelven a insultar, a golpear, a dañar, y esto puede crecer más y pueden llegar a asesinar, muchos agresores han buscado a sus víctimas y las han asesinado. Es importante que la autoridad ponga el ojo en este proceso para no lamentar un posible feminicidio”, finalizó.

DETIENEN A JOHN KELVIN

John Kelvin fue detenido por la Policía en Comas, este martes 7 de febrero, por no cumplir con las medidas de alejamiento de Dalia Durán y sus hijos.

Magaly Medina reveló el contenido del parte policial, en donde se encuentran los detalles de la detención al cantante de cumbia. En el documento se lee los insultos que profirió Kelvin a su expareja, delante de sus menores hijos.

“Cuando ella le dijo que el menor no quería ver a su progenitor, el denunciado comenzó a insultarla con palabras soeces como recon..., prostituta, dedícate a tu OnlyFans y otros improperios y actos de burlas”.