Luego de que Jair Mendoza asegurara que todavía sigue enamorado de Yahaira Plasencia pero que decidieron poner en pausa su relación para que ella resuelva sus temas laborales, la salsera rompe su silencio y cuenta qué pasó con el salsero.

Recordemos que el productor Sergio George, encargado de la carrera de Yahaira Plasencia, puso el grito en el cielo luego de que se enterara que la Patrona inició un romance con Jair Mendoza y que estaba haciendo noticia por sus relaciones y no por su música.

"Estamos poniendo prioridades en la vida, ella tiene su carrera... Igual seguimos en contacto y seguimos hablando", dijo Jair Mendoza. (Foto: Instagram)

Nuevamente en la pista, ahora para el especial de Navidad, ¿cómo nos vas a sorprender ahora?

Es la tercera vez que vengo a un programa para Navidad y estoy muy feliz por la invitación. Esta vez, llego con una canción cristiana, que a mí me encanta, que tiene que ver con las cosas que yo he pasado en algún momento, y que busca darle motivación y fortaleza a todas las personas que pasan por momentos difíciles en su vida, y que espero que les guste.

¿Cómo ha sido el 2022 para ti?

Ha sido un buen año, no me puedo quejar, he tenido un crecimiento profesional super importante, me sigo equivocando, pero sigo aprendiendo, cada cosa que me pasa es una lección de vida, me hace una Yahaira mucho más fuerte y empoderada. Además, estoy feliz de terminar el año con música.

¿Y cómo vas a pasar las fiestas?

El mensaje de la Navidad es siempre estar con los seres queridos, por eso, la Navidad siempre la paso con mi familia, tengo la bendición de poder compartir siempre con mis papás, ellos están juntos y siempre conmigo, es una bendición, y, también, con mis hermanos. Y ya fin de año, después de dos años de no trabajar, porque quise pasarla con los míos, ahora sí quiero trabajar, quiero comenzar el año con trabajo. Una de mis cábalas para Año Nuevo será estar a las doce en punto a solas con Dios y pedirle muchas cosas buenas para los míos.

Yahaira Plasencia perdería el apoyo de Sergio George.

YAHAIRA HABLA DE JAIR MENDOZA

Por último, ¿cómo estás sentimentalmente?

Yo estoy tranquila, estoy bien, estoy priorizando mi carrera.

¿Y Jair Mendoza?

Él ya salió a hablar. Jair y yo seguimos en contacto, y antes de estar juntos, hemos sido muy amigos, así que estamos bien, y ya vamos a ver qué pasa más adelante.

