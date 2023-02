Fanny Alache le recomendó a Janet Barboza que no cante victoria antes de tiempo y apeló la sentencia por difamación en la que se le impuso un año de pena privativa de la libertad y el pago de diez mil soles por concepto de reparación.

Como se recuerda, en un audio Fanny Alache dijo que Janet y su madre habían sido pareja de Nílver Huarac.

“Yo por opinar me fregué y el juicio me lo hace a mí como autora intelectual y no a Martha (Chuquipiondo) que fue la que inició todo este tema, pero yo he apelado porque nada de lo que afirma la señora Janet Barboza es cierto, además no me dejaron presentar mis pruebas. Yo no he estado en el set de Magaly, sí es cierto que hay un audio que saca Magaly de una conversación que tuve con una persona y me grabó, pero yo no he denunciado a nadie porque no es mi costumbre, yo no vivo de juicios”, afirmó.

¿No tienes temor que ratifiquen la sentencia?

Yo tengo la conciencia tranquila. A mí no me interesa la vida privada de Janet con quien estuvo, que hizo o que no. Mi gran error fue contestarle a Martha y tener una conversación privada, que fue editada y presentada en televisión.

Dices que tienes pruebas...

He obtenido muchas cosas del año 91, que es el año que ella empezó. Ella me está buscando con un juicio y quiere que le pague. Entonces yo me voy a dignar a presentar todo lo que tengo del año 91 hasta la última fecha que trabajé con ella.

No vas a bajar los brazos..

Yo no busqué este problema, solo le contesté a Martha y me enjuicia como la autora intelectual. Solo le diré que existe el karma y todo da vueltas.

Janet Barboza le gana juicio a Fanny Alache por difamación: “Se hizo justicia”

Janet Barboza publicó en sus redes sociales el resultado del juicio que le entabló a Fanny Alache en 2022. La exvedette fue sentenciada a un año de pena privativa de la libertad suspendida.

Además, tendrá que pagar la suma de 10 mil soles como reparación civil. La ‘Rulitos’ expresó su felicidad con la siguiente frase:

“Se hizo justicia. El honor es uno de los valores más importantes del ser humano. Es lo único que nos llevamos a la tumba y debemos defenderlo con la ley”.

¿Por qué Janet Barboza demandó a Fanny Alache?

Todo ocurrió en febrero de 2022, cuando Alache acusó a Barboza de meterse con la expareja de su madre, Nilver Huarac: “Sí, es verdad esta relación de ambas con Nílver Huarac. Se volvió la querida de Nílver con la mamá. Cuando uno iba a la casa de Pueblo Libre, se encontraba con la mamá y la hija, las dos metidas en la misma cama con Nílver”, expresó la exvedette.