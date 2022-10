El enfrentamiento entre Gisela Valcárcel y Magaly Medina sigue dando qué hablar. Esta vez, Amor y Fuego recordó la pelea mediática que protagonizó la ‘Señito’ con Raúl Romero hace varios años, una guerra que empezó con Deli Madrid.

Todo comenzó cuando Deli participaba en la secuencia del programa del popular ‘Cara de haba’, ‘Amigos y rivales’, pero en una ocasión no se presentó a trabajar y dejó colgada a su producción. El conductor solicitó las cámaras de seguridad del canal y lanzó en vivo las imágenes, donde la modelo se mostraba ensayando para Los reyes del show.

“Ella apagó el teléfono y no nos contestó más. Qué mal has quedado Deli ¿estás con taquicardia? ¿llamamos a la ambulancia? muchos éxitos, que te vaya muy bien”, acotó Raúl Romero mientras mostraba los videos de las cámaras de seguridad.

El conductor no se quedó de brazos cruzados y llamó como reemplazo a Tula Rodríguez, quien había iniciado una relación con el exesposo de Gisela Valcárcel. Al parecer, esto no le gustó a la Señito y jaló para su programa a Karen Dejo, quien se fue del show de Romero despotricando contra su producción.

Raúl Romero se picó y realizó una parodia donde juntó a las exparejas de Roberto Martínez y encima parodió a la rubia con Mariella Zanetti.

Gisela se cansó de estos pullazos y salió en una conferencia de prensa, donde arremetió contra el popular ‘Cara de haba’. “Raúl es una perosna que ha demostrado que si lo tocan, él saca una pistula y dispara. Que Raúl Romero se permita atacar de esta forma a una mujer... me parece feo que esto se esté dando en la televisión. Yo no me voy a burlar de él ni le voy a responder así, pero sí te digo, ya hiciste llorar a Deli, a Karen, y a mí no me vas hacer llorar. Yo cometo lo que parece es un delito para Raúl Romero, invitar a Karen Dejo” , dijo en aquel momento la rubia conductora.

RODRIGO GONZÁLEZ: ASÍ EMPEZÓ LA GUERRA ENTRE GV PRODUCCIONES Y PROTV

Rodrigo González comentó la nota de su programa y aseguró que la guerra entre ambas productoras de América Televisión comenzó por Deli Madrid. “Fue en esa coyuntura que aprovecharon para meter a Tula ahí en América y se quedó, no la sacó más nadie. Raúl se fue, dejó su parte de la productora a Mariana Ramírez del Villar y a Diego Quijano, ellos se quedaron como únicos dueños de la productora y se quedaron con Tula y esa pelea también la heredaron ellos, porque hasta ahora, Diego ni Mariana se pueden ver con la Farisela”, acotó el conductor de Amor y Fuego.

Raúl Romero y Gisela Valcárcel iniciaron una pelea mediática que continúa hasta ahora, con el enfrentamiento entre ProTv y GV Producciones.

