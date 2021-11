Alfredo Benavides ha hecho noticia en las últimas horas no por su carrera actoral, sino por las acusaciones en su contra por el presunto delito de lavado de activos y sus vínculos con el exalcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos. Sin embargo, esta no es la primera vez que el actor cómico se ve envuelto en un escándalo, antes también lo estuvo. Aquí te lo contamos.

ACUSADO DE NO PASAR MANUTENCIÓN A SU HIJO

Por el año 2019, Alfredo Benavides fue acusado de no pasar manutención a su hijo en el programa dominical de Día D. Saida Fagre, la madre de uno de sus pequeños, denunció al actor de no asumir los gastos de su hijo desde hace 6 meses.

“Cómo él puede llamarse ‘El niño Alfredito’ sino respeta, ni valora a su hijo. Le queda grande el nombre papá, pero qué se puede hacer, es lo que le tocó a mi hijo”, dijo Saida en declaraciones para el dominical.

La mujer declaró que el cómico se desatendió de su hijo desde que estaba en el viente. “Yo me entero que estoy embarazada con un análisis de sangre, llamo a Alfredo y me dijo que no quería saber nada... para mí fue como un balde de agua y me afectó mucho”, contó.

“Yo soy una persona que no le gusta la televisión y mucho menos exponer mi vida privada, pero en este caso ya es tiempo en que Alfredo se haga responsable por su hijo. Son 6 meses que no lo ve y 6 meses que no le pasa nada”, arremetió.

AHORA ES ACUSADO DE LAVADO DE ACTIVOS

Actualmente, Alfredo Benavides vive una pesadilla luego que la Fiscalía pidiera 36 meses de prisión preventiva contra él y su cuñada Karen Marengo. Según las investigaciones del Ministerio Público, el actor estaría vinculado a una organización criminada ligada de lavado de activos y ligada al exalcalde Carlos Burgos, quien en los últimos años ha sido cuestionado por la justicia.

“Tengo conocimiento que el señor Carlos Burgos había adquirido varias propiedades a nombre de Alfredo Benavides tales como la ubicada en la comunidad campesina de Sumbilca, en Huaral, en la que adquirió 500 hectáreas con el señor Yangali de la Peña, dinero que en su totalidad fue proporcionado por el señor Carlos Burgos por la suma de un millón de soles”, narró la funcionaria.

Asimismo, la fiscal indicó que Burgos adquirió, a nombre de Benavides, un departamento en la avenida 28 de julio en Miraflores por el monto de 400 mil dólares. Por si fuera poco, la cuñada del cómico, esposa de Jorge Benavides, habría solitado un prestamo para adquirir otra propiedad en Trujillo, que también estaría registrada a nombre de ‘el niño Alfredito’.

¿QUIÉN ES ALFREDO BENAVIDES?

A raíz de su talento humorístico, Alfredo Benavides ha sabido desarrollarse en los programas cómicos de la televisión nacional. El actor formó parte del elenco de Risas y Salsa junto a sus hermanos Jorge, también reconocido cómico y Christian.

En su trayectoria se encuentra sintonizados programas como La Paisana Jacinta y El Especial del Humor y sus principales parodias fueron a personajes de la farándula como Beto Ortiz y Ricardo Morán. Asimismo, también estuvo como co-conductor en ‘Bienvenida la tarde’, donde interpretaba al popular ‘niño Alfredito’.

Tras su éxito comenzó con los circos y meses después volvió a trabajar junto su hermano durante la primera temporada del exitoso ‘El Wasap de JB’.