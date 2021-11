Jamila Dahabreh: ¿Quién es la ‘Chica Tulum’ que fue negada por Promperú tras viaje a Dubái?

Jamila Dahabreh se encuentra en el ojo de la tormenta luego de asegurar que formaba parte de la delegación peruana que actualmente expone productos textiles en la Expo Feria Dubái. La modelo fue criticada tras revelar su supuesta participación a tal extremo de que Promperú tuvo que salir a desmentirla a través de un comunicado.

En esta nota te contamos detalles de su biografía y de los escándalos que la rodearon en los últimos años. La modelo y ahora empresaria ha sido relacionada a varios futbolistas como Jefferson Farfán y Anderson Santamaría.

JAMILA DAHABREH Y JEFFERSON FARFÁN

En el 2018, Jamila Dahabreh saltó a la fama al ser relacionada sentimentalmente con Jefferon Farfán. sin embargo, en aquel tiempo ella reiteró que solo mantenía una relación amical con el futbolista y expresaba sus deseos de viajar a Rusia para ver jugar a la selección en el Mundial.

”Jefferson Farfán es mi amigo, nada más. No sé por qué me vinculan con él, no es que no sea mi tipo de hombre, pero solo es mi amigo. Nunca hemos tenido nada, porque nos conocemos desde hace muchos años y mantenemos una bonita amistad”, comentó Jamila Dahabreh.

Pese a que en varias oportunidades habló de la Foquita e, incluso, le mandaba dardos a Yahaira Plasencia, finalmente Jamila Dahabreh indicó que su amistad con el jugador sufrió un quiebre en noviembre del 2020.

“Dejamos de hablar, pero la amistad siempre está ahí. Le deseo siempre lo mejor, así esté soltero o acompañado. Lo apoyaré en lo que le haga feliz”, indicó a Trome la rubia modelo.

Jamila Dahabreh aún considera como amigo a Jefferson Farfán | TROME

JAMILA DAHABREH Y ANDERSON SANTA MARÍA

En enero del 2021, Jamila Dahabreh salió al frente para aclarar las especulaciones que se originaron después de que ‘Amor y fuego’ promocionó un ‘ampay’ suyo con Anderson Santamaría.

“Vine a este viaje de vacaciones con mi hija, nadie me invitó, lo pagué con mi plata y fue planeado con mi amiga Paula. Tengo derecho a saludar a la gente que conozco, a mis amigos, conocidos y no tiene nada de malo, pero de verdad ya aburren inventando cosas y no tengo nada más que decir”, sostuvo Jamila.

A su vez, amistades de Jamila Dahabreh y Anderson Santamaría indicaron que ambos son amigos hace mucho tiempo, que se siguen en las redes sociales y habrían coincidido en las playas de Tulum.

Jamila Dahabreh tras supuesto ampay con Anderson Santamaría: “Viajé con mi plata”

INTEGRANTE DE LAS CHICAS TULUM

Jossmery Toledo, Paula Manzanal, Jamila Dahabreh y Macarena Gastaldo integraron uno de los ‘grupos’ mediáticos más sonados en el primer semestre del 2021, luego de que en plena pandemia, las playas de Tulum se convirtieran en el destinopreferido de los tutistas.

¿Por qué les decían ‘Chicas Tulum’? Esta denominación surgió luego que la periodista Magaly Medina comentara los constantes viajes que realizaban las modelos Paula Manzanal, Jamila Dahabreh, Macarena Gastaldo y Jossmery Toledo a la conocida ciudad de Tulum que se encuentra en la costa caribeña de México.

JAMILA DAHABREH EN ESCÁNDALO CON SELECCIONADOS

En julio de este 2021, luego que el programa ‘Amor y Fuego’ transmitiera una presunta ‘encerrona’ de las chicas Tulum con los seleccionados Jefferson Farfán y André Carrillo, Jamila Dahabreh rompió su silencio del encuentro que habrían tenido ella y sus compañeras Paula Manzanal, Jossmery Toledo, Jamila Dahabreh y Macarena Gastaldo.

“En realidad nosotras fuimos a almorzar, muchas veces vamos a almorzar, no las veía a las chicas hace tiempo, hace meses, y coincidencia no sabíamos que las personas que estaban ahí en el restaurante”, señaló.

Paula Manzanal fue abordada por un reportero de “Amor y Fuego” y le consultaron si Fabio Agostini sabía de esta reunión

JAMILA DAHABREH Y ÁLVARO PAZ DE LA BARRA

En agosto de este año, Jamila Dahabreh y Álvaro Paz de la Barra se lucieron muy cariñosos en un centro nocturno, la modelo se comunicó con el espacio de entretenimiento y negó tener una relación sentimental con el alcalde de La Molina.

“No tengo ninguna relación con Álvaro, solo somos amigos. No tenemos una relación y no quiero hacer esto más grande”, dijo Dahabreh en comunicación telefónica.

“Tras varias semanas de especulaciones., la modelo finalmente terminó con sus presuntos vínculos con el alcalde. “No puedo tener una relación con una persona que sigue casada, solo somos amigos”, agregó.

Álvaro Paz de la Barra también se pronunció sobre Jamila Dahabreh. (Instagram)

JAMILA DAHABREH EN DUBÁI

Luego de la avalancha de críticas que recibió por dar a entender que estaba en la Expo Feria Dubái, donde el Perú tiene un pabellón, para mostrar su línea de ropa inspirada en los telares peruanos, PromPerú se pronunció y negó que la rubia esté participando como representante peruana.

“He venido a la Expo Feria Dubái, donde Perú tiene un pabellón. Estoy en busca de la internacionalización. A la gente le ha gustado mucho mis productos inspirados en los telares peruanos”, expresó.

Sin embargo, a través de un comunicado dirigido al programa Magaly Tv La Firme, Promperú indicó que la modelo visitó la mencionada feria en condición de turista el pasado 22 de noviembre.

“La señora Dahabreh, no tuvo en su visita ningún status especial, no representa, ni forma parte de ninguna delegación comercial, ni ha accedido a privilegios o recursos del Estado. Su recorrido al interior del pabellón es el que hacen todos los visitantes y luego, al igual que varios miles de turistas, tiene la libertad de opción de consumir diversos platillos en el restaurante peruano”, acotaron.

