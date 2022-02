Ricardo Mendoza -conocido presentador de “Hablando Huevadas”- ha sido blanco de duros cuestionamientos por ‘bromear’ con la agresión sexual que sufrió una niña en un bus en su programa de YouTube “Complétala”, el cual conduce junto a Norka Gaspar.

Ambos ya salieron a ofrecer disculpas por sus recientes comentarios. No obstante ello, el hecho ha dejado ver que no es la primera vez que hace escarnio con temas sensibles y que usualmente, en sus shows, toma los defectos o discapacidades de las personas para hacer reír al público.

Si bien, tanto Ricardo Mendoza como Norka Gaspar han dicho desde un inicio que sus programas están cargados de humor negro, las bromas y comentarios que realizan en sus programas han causado indignación en el público.

En ese sentido, muchas personas se están cuestionando quién es Ricardo Mendoza, de dónde salió y cómo alcanzó la popularidad de la que actualmente goza, por lo que en esta nota, te contaremos más detalles sobre el irreverente locutor.

Ricardo Mendoza, sus inicios

Ricardo Mendoza estudió un curso de clown con la finalidad de desarrollar sus habilidades humorísticas y comenzó a hacerse conocido a mediados de 2009, gracias a las presentaciones del stand-up comedy que realizaba en diversos bares y locales de Lima.

Ricardo Mendoza en ¡Asu Mare!

Participó en la taquillera trilogía de la película ¡Asu Mare! y trabajó al lado de Carlos Alcántara, Emilia Drago, Denisse Dibós y otras grandes figuras de la actuación. En estas cintas dio vida a ‘Tarrón’, uno de los amigos de barrio de ‘Cachín’.

La dupla con Jorge Luna en “Hablando huevadas”

En 2019, decidió unirse con Jorge Luna para lanzar “Hablando huevadas”, un show de comedia en el que desde el inicio dejaron claro que estaba cargado de un humor negro, para que la audiencia estuviera preparada para sus comentarios.

El espacio comenzó como un programa en YouTube, pero en 2020 decidieron llevarlo al teatro en un formato presencial y para ello alquilaron el conocido Teatro Canout, que ha albergado sus presentaciones desde entonces.

Ricardo Mendoza rechazó conducir “Esto es Guerra”

Fue en una de sus presentaciones en “Hablando huevadas” que Ricardo Mendoza reveló que recibió la propuesta de un productor ejecutivo de “Esto es Guerra” para encargarse de la conducción del reality durante la temporada de verano.

Para demostrar la veracidad de sus palabras, mostró ante el público el mensaje que le enviaron y respondió en vivo al ofrecimiento. “No te alcanza para tenerme en tu programa, gracias por pensar en mí, pero jamás en mi vida voy a ir. Jamás voy a trabajar para alguien cuando yo soy el jefe aquí”, indicó.

“Complétala” con Norka Gaspar

Este proyecto inició como “una suerte de podcast donde ustedes COMPLETAN la frase que les proponemos y nosotros la DESTRUIMOS como podemos”, según señalan en la descripción del primer video que compartieron en YouTube, hace casi un año.

Asimismo, en la información de este canal de la conocida plataforma de videos indican: “Aquí se viene a reír con ‘Complétala’ y cuanta más locura se nos ocurra. Prohibido sensibles, bienvenidos los amantes del humor fuerte, crudo, duro y un poco imbécil!!!!”.

Ricardo Mendoza, en el centro de la polémica

Lo ocurrido con la ‘broma’ sobre la agresión sexual a una niña no es la primera polémica que envuelve a Ricardo Mendoza y también a “Hablando Huevadas” y “Complétala”, espacios donde se mezcla conversación con “impro”, chacota criolla y verbo callejero.

Hace unas semanas, en el programa que conduce con Jorge Luna, lanzaron un ‘chiste’ en el que hicieron referencia a la hija de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba; sin embargo, ambos presentadores se defendieron y señalaron que el chiste estaba dirigido a la modelo y no a la pequeña, situación que muchos no entendieron y que ellos no tenían intención de explicar.

Hace poco también, en el espacio que junta a Ricardo y Norka, se hizo alusión a una escena de relaciones sexuales que mantuvo una persona con mutismo; sin embargo, Norka Gaspar cuestionó si esta fue consensuada, ya que ambos imitaron a una persona con esta condición generando polémica lo que provocó un pronunciamiento del Conadis quien instó a todos los peruanos y peruanas, sobre todo a los personajes públicos, a difundir contenido de valor que sumen y promuevan la inclusión de las personas con discapacidad.

