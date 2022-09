Cachaza y Rafael Cardozo es una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo, sin embargo, pese a que el chico reality le ha pedido matrimonio, ambos estarían pasando una crisis amorosa que definiría una ruptura. Estos rumores se hacen más sólidos ante publicaciones de Carol Reali.

El programa ‘América Hoy’ expuso las publicaciones de una página de Instagram llamada ‘Cultura positiva’, donde Cachaza le da ‘like’ a muchos post de desamor.

“ Y por fin llegó el día en que pude estar en paz con mi pasado , ya no me pesa, ya no me duele. Hoy me enamoro cada vez más de mi presente y me gusta como se siente. El futuro ya no me asusta, no me detiene. Hoy estoy con ganas, hoy estoy presente”, decía el mensaje que la brasileña comparte.

Pese a que ambos han mantenido el silencio cuando se les ha preguntado por una supuesta separación, la modelo estaría mandando posibles indirectas

“ Sé feliz porque la piedra nunca es tan grande, porque las injusticias se pagan , porque el dolor se supera, porque la verdad insiste, porque los erorres te enseñan y porque nadie es perfecto. La vida siempre da una segunda oportunidad para todo y pone a cada uno donde debe estar”, señala otro post.

RAFAEL SE MOLESTA POR PREGUNTAS SOBRE RUPTURA

Rafael Cardozo protagonizó un percance EN VIVO en el programa de Esto es Guerra. Mientras participaba en un juego de preguntas con Patricio Parodi, los conductores empezaron a realizarle diferentes preguntas en torno a su prometida Cachaza.

El chico reality no quiso responder ninguna interrogante y, por lo contrario, se mostró muy incómodo con la situación, por lo que luego de 3 preguntas sobre el tema, no lo pensó dos veces y abandonó el set, siendo criticado por la conductora Johanna San Miguel.