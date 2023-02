¡ASUUU! En América Hoy se reveló cuánto es lo que cobra Rafael Cardozo por show, pese a que es extranjero, el exchico reality se hizo muy conocido gracias a Esto es Guerra, por lo que son muy pedidos para la animación de eventos. El brasileño factura 6 mil soles por presentarse.

Según su representante, Rafael Cardozo ofrece un show variado y su paquete incluye que se “saque el polo”. “Él anima, interactura, se saca el polo, hace activación de axe y samba”, explica.

El ex de Carol Reali y Fabio Agostini son conocidos por brindar shows hot en discotecas de Lima y provincias, por lo que son muy cotizados.

¿Qué dijo Rafael Cardozo sobre ‘Cachaza’?

Recientemente, Rafael Cardozo ocupó las principales portadas de las plataformas luego de brindar una entrevista a Estás en todas y cuestionó a su expareja ‘Cachaza’ por presumir su relación con el actor André Bankoff.

“He aprendido que tú puedes enamorarte al día siguiente, no hay problema, hay que hacer un luto de repente de mantenerlo en privado. Tienes que entrar a una relación respetando la anterior también , entonces no el luto de no enamorarse, ese luto no existe, te enamoras, te enamoras”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR

J-Hope de BTS y el servicio militar: Agencia confirma enlistamiento del idol

Melissa Paredes minimiza lujosa cartera que le regaló el ‘Gato’ Cuba: “La de oferta, es mi bolso de playa”

Rafael Cardozo reconoce que Cachaza ya no quiso regresar con él: “Traté de solucionar las cosas”