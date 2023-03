SUPERADO. Rafael Cardozo admitió que ya no está enamorado de Carol Reali; no obstante, cuando le consultaron por el video de Cachaza y André Bankoff en la cama, y los comentarios en Instagram, el exguerrero se mostró sorprendido por la actitud de su expareja.

“El error no es de él, no me conoce, yo tampoco. No sabe de nada de mi relación, lo que me sorprende es que Carol le permita hacer esas cositas. Si yo tuviera una relación ahora, jamás dejaría que ella saque cachita , entonces me parece tonto. Terceros sobran, él no tiene nada que ver”, afirmó en América Hoy.

Ante ello, Ethel Pozo insistió y le consultó si además de sorprenderlo le dolía la actitud y los comentarios de Carol, quien oficializó a su nueva pareja en enero de este año. “No me duele ni un poquito. Yo tuve mi momento”, afirmó.

¿Qué dijo Cachaza sobre video con André Bankoff en la cama?

Al ser consultada sobre el video con André Bankoff en la cama, Carol Reali afirmó que su actual pareja saca lo mejor de ella.

“Él es actor y tiene su lado humorista y me está sacando ese lado que la gente no conoce mucho, que sí lo tengo, me está sacando ese lado divertido”, dijo son una sonrisa.

