Rafael Cardozo brindó una entrevista exclusiva a Yaco Eskenazi para el programa “Estás en todas” en donde habló de su abrupta salida del reality de competencia ‘Esto es Guerra’ y el fin de su romance con Cachaza.

“¿Extrañas ‘Esto es Guerra’?” , preguntó Yaco al inicio de la entrevista. Ante la consulta, el brasileño reconoció que sí decidió dar un paso al costado de EEG porque no quería hablar del fin de su relación con Cachaza.

“Me fui muy molesto cuando estaba saliendo chismes de que estaba terminando mi relación, que era verdad, yo no quería que hablen del tema y yo pedí no hablen del tema, no hablen del tema”, dijo con sinceridad el exchico reality.

“No era el momento para tocarte ese tema estabas muy afligido, creo que es lo que te dolió”, resaltó el esposo de Natalie Vértiz.

Ante ello, Cardozo dijo que sintió que ignoraron sus sentimientos, pues para él no se trataba de un simple rompimiento . “Creo que jugaron conmigo igual. Un chico reality que terminó una relación, pero para mí no era así, fueron 12 años conviviendo, yo tenía más tiempo con mi expareja que tú viviendo con tu esposa, Natalie Vértiz”, puntualizó.

Finalmente, Rafael afirmó que no cierra las puertas al reality de competencia, pero aseguró que ya no volvería como competidor. “(Si vuelvo a EEG) ya no para competir, si me dan una oportunidad de co-conducir, puedo entrar y sumar mucho, pero como competidor ya no. Todo fue gracias a EEG, toda la facilidad que tengo de las cosas, gracias al nombre que fui construyendo”, resaltó.