¿Envía indirecta? El brasileño Rafael Cardozo se sinceró ante las cámaras de “Estás en todas” y habló sobre su nueva faceta de soltero luego de finalizar su romance Cachaza. Sin embargo, el exchico reality descartó que muy pronto se dé una nueva oportunidad en el amor.

“¿Cómo ves el amor? ¿Tienes ganas de enamorarte? ¿Conociste a alguien que te parece interesante?”, consultó Yaco.

Ante la consulta, Cardozo aseguró que por el momento no es su prioridad. “ Yaco de verdad que no tengo oportunidad porque casi no salgo, no tengo oportunidad. No Yaco, la respuesta es no”, respondió.

“¿Hay alguna chica que te guste? ¿Ninguna especial?”, insistió el esposo de Natalie Vértiz.

Rafael, muy al contrario de Cachaza, aseguró que para él no es tan sencillo darse una nueva oportunidad en el amor, pues necesita llevar una serie de pasos. “Yaco yo sí tengo todo un proceso para enamorarme, una chica que puedo tener química, feeling. Yo sí tengo todo un proceso para enamorarme, larguísimo”, puntualizó.

