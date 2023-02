La separación de Rafael Cardozo y la brasileña Carol Reali, Cachaza, sigue dando que hablar por las mutuas recriminaciones de la expareja mediática. Mientras la bella concursante de Esto es Guerra dice que ‘la vida es corta para vivir de luto’, su exnovio afirma que ella se llevo todas las cosas del departamento que compartían y solo le dejó un colchón y un televisor. Ayer, la astróloga predictiva, experta en lenguaje no verbal y lectura de rostro. Rosa María Cifuentes, realizó un análisis de Cachaza y Rafael Cardozo.

Según dijo, el cuerpo habla y el 98 por ciento de la comunicación es no verbal. En ese sentido analizó loa gestos y actitudes del brasileño en la comentada entrevista que le hizo Yaco Esquenazi hace unos días.

“Rafael pone la cabeza hacia atrás, eso tiene que ver que se está lamentando. Se le ve relajado, pues hay un pacto en esa entrevista, previamente ya se habló de todos los temas importantes”, indicó.

Asimismo, dijo que Cardozo en todo momento esconde las manos y los brazos bajo la mesa, lo que es un signo de inseguridad. “Está molesto y resentido, más lo segundo y es consciente de que en algo falló”, indicó Cifuentes.

Rafael Cardozo toma con buen humor su separación de Cachaza. (Foto: @instarandula / @carolreali)

RECLAMO INFANTIL

Además, calificó de ‘reclamo infantil’ que se queje porque ella se llevo la mayoría de las cosas que compraron. “Si él le dice llévate todo, ella se lo llevó. Parece que acabaron mal por esas actitudes”, precisó.

Cifuentes, que analizó la inflexión de voz, el movimiento de las manos, las cejas y los ojos, se nota algo de lamentación de él cuando dice que le dio un anilló de cierto monto (unos 50 mil dólares, según Mario Hart) porque se demoró mucho en comprometerse, que no lo hizo pronto como ella talvez hubiera querido.

RESENTIMIENTO

En sus palabras se nota un resentimiento hacia ella.

También está diciendo “yo di un compromiso (de matrimonio), y si no quiere que me lo devuelva para no quedar como tacaño”.

Para Cifuentes, hay un resentimiento pues no acepta que ella haya iniciado una nueva relación tan pronto, sin un tiempo de ‘luto’.

EL LUTO

“El tema del luto es una decisión personal, y si habla de por qué ahora se expone con el nuevo novio en redes sociales es porque habría una elevada susceptibilidad”, dijo Cifuentes.

La experta también criticó a Cachaza por las fotos que sube con su novio a redes sociales, pues en su opinión hay un lenguaje corporal exagerado, como diciendo “si tu nunca me dejaste, este si lo hace, si no me mostraste, este no me esconde”.

En todo caso señaló que es probable que ella haya estado de luto hace tres años y él no se daba cuenta.

Finalizó diciendo que Rafael Cardozo ha salido en este momento a hablar porque quiere causar polémica, quiere imagen, que su imagen sea pública.

